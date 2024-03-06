Liverpool'da Salah müjdesi

Kaynak: İHA
Liverpool'da Salah müjdesi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un yıldızı Mohamed Salah, sakatlığını atlattı ve takımla birlikte çalışmalara başladı.

Premier Lig ekibi Liverpool’a Mısırlı yıldız futbolcu Mohamed Salah’tan sevindirici haber geldi. Yaşadığı sakatlık sonrası bugün takımla birlikte antrenmana katılan Salah’ın, hafta sonu liderlik mücadelesinde konuk edeceği Manchester City mücadelesinde kadroda olması bekleniyor.

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Salah bu sezon Afrika Uluslar Kupası ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tüm kulvarlarda 14 maçta forma giyemedi.

31 yaşındaki futbolcu Kırmızılılarla son olarak Premier Lig’in 25. haftasında oynanan Brentford karşısında sahaya çıkarken, ikinci yarıda dahil olduğu müsabakayı 1 gol, 1 asistle tamamladı.

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