Eczacıbaşı'nın güzel voleybolcusu Simge Aköz: Bana öyle demeyin utanıyorum

CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit'in güzel yıldızı Simge Aköz, Scandicci maçının kahramanı oldu.

Takımımız İtalyan ekibini 3-2 yenerken, Simge Aköz karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Karşılaşmanın ardından 4Bir4Bir'e konuşan Simge Aköz'e "MVP nasılsın" sorusu yöneltildi.

Güzel oyuncu buna "Bana öyle demeyin utanıyorum" karşılığını verdi. Ardından da şu ifadeleri kullandı:

Grup maçlarında iki kez yenilmiştik. Bugün birbirini tanıyan iki takım sahadaydı. O da maçın skoruna yansıdı. Galip gelen taraf olduğumuz için çok mutluyum.

İnanıyorum İtalya'da yarı final biletini alacağız. İnanılmaz duyguluyum. Müthiş bir takım oyunu vardı. Onlarla gurur duyuyorum. Taraftar da müthiş.

Her zaman bu kadar kalabalığa oynamak müthiş sevindirici. Çıkın çıkın gelin bekliyoruz her zaman.