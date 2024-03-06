Ali Koç'tan Süper Kupa Finali için flaş öneri. İstediği hakem ortaya çıktı

TFF ertelenen Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finalinin 7 Nisan’da Şanlıurfa’da oynanmasına karar verdi.

Karşılaşmanın oynanmasına henüz 1 ay varken mücadeleyi kimin yöneteceği ise şimdiden tartışma konusu oldu.

Birkaç hafta önce yaptığı açıklamada Süper Kupa’yı yabancı bir hakemin yönetmesini istediğini söyleyen Ali Koç'un aklındaki isim ortaya çıktı.

Sarı lacivertliler TFF’ye yaptığı başvuruda kritik karşılaşmayı Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin’in düdük çalmasını istedi.

Öte yandan Beyaz TV'ye konuşan Galatasaray Basın Sözcüsü Rıza Morova Deniz Aytekin ile ilgili soruya "Deniz Aytekin'in iyi maç yöneteceği kesin mi, bir garanti var mı? Mesela Sparta Prag maçını yöneten İngiliz hakem için 'Çok iyi' diyorlardı ama çok kötü maç yönetti. Elenmemizin sebebi hakemdi demiyorum ama kötü maç yönetti." Dedi.

12 yıl FIFA kokartı takan 45 yaşındaki Deniz Aytekin bu sezon Almanya’da 13'ü Bundesliga olmak üzere 21 kez düdük çaldı. 7 yıl önce Barcelona’nın PSG’yi 6-1 mağlup ettiği maçı yöneten Aytekin’in verdiği kararlar gündem olmuştu.