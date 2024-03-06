Arda Turan: Ben Atletico Madrid efsanesiyim

Kaynak: Haber Merkezi
Arda Turan: Ben Atletico Madrid efsanesiyim
Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, Atletico Madrid günleriyle ilgili UEFA TV'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Arda Turan'ın UEFA TV'ye yaptığı açıklamalar şu şekilde;

''Güzel bir hikayeydi. İlk günden Avrupa Ligi'ni kazanabileceğimize inanıyordum. Ve öyle de oldu. Mücadele eden iyi bir takımdık. Golü attığımız zaman maçları kaybetmek artık bizim için çok zordu. O yüzden hep kazanmak için büyük avantaj sağlıyorduk.''

''Grupta Celtic maçları çok zordu. Deplasmandaki benim gol attığım Celtic maçı kolay bir maç değildi.''

''Finalde Bielsa'nın Bilbao'suna karşı oynamıştık. O şu anda da hala çok etkili olan Bilbao takımının temelleri atılıyordu. Muniain, Javi Martinez gibi isimler vardı. Onları da Bükreş'te Falcao'nun etkili oyunuyla yendik. Hepimiz iyi oynamıştık. 3-0 kazanmıştık ve güzel bir serüvendi.''

''UEFA Kupası dedikleri kadar ağırmış. Kaldırılması zor bir kupaydı''

''Hala daha o günleri hatırladığımda çok duygulanırım. Çünkü o çok uzun ve zorlu bir yolculuk. Galatasaray'da doğdum büyüdüm orada yetiştim ama kendimi bir Atletico Madrid efsanesi olarak görüyorum Galatasaray'dan önce.''

''Simeone İstanbul'a da sağ olsun ziyarete de geldi. Benim için çok nezaketli bir davranıştı çünkü oyuncularıma sahaya kadar inip tek tek ellerini sıkıp onlara bir konuşma yaptı.''

''Ne zaman hatırlasam Simeone'nin bize verdiği özel taktikleri özel mücadele hep aklıma gelir. Şuna inanırım ve oyuncularıma da hep şunu söylerim; hangi sistemi oynarsanız oynayın, hangi taktikle oynarsanız oynayın oyunun temeli bire bire, temasa ve coşkuya dayanır. Eğer temasa ve bire bire hazır değilseniz hiçbir sistem geçerli değildir. Bu da sokağın temeline iner. Küçükken oynadığımız çalım, birebir mücadele, topu kaybetmeme... Eğer bunu yapabilirsiniz dünyadaki öteki sistemleri, nasıl oynayacağımızı, savunma yapacağımızı, karşılayacağımızı tartışabiliriz."

''Çok hayalperest biriyimdir. Hedefimiz hemen lige çıkmak. Sonrasında da en kısa süre içerisinde bu güzel semte Avrupa'da bir maç oynatmak istiyoruz.''

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