Halkın malının gaspı ile Erdoğan ve şeffaf devlet

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na yaptığı başvuru ile hazırladığı soruların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını, “Anayasa’nın 98’inci, TBMM İçtüzüğünün 96’ncı maddesi gereğince” 23 Ocak 2024’te talep etti.

Anayasa’nın 98. Maddesi şöyle:

-“Yazılı soru, yazılı olarak en geç onbeş gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir.”

Peki “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi” diyerek milleti kandırdıkları Tek Adam Rejiminde “İcraatın başı” kim?

Anayasa’nın 104. Maddesi özetle şöyle:

“Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.

Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir.

Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler.”

Soru şu:

CHP milletvekili neden Yürütme Yetkisinin sorumlusu yani icraatın başı Cumhurbaşkanına değil de seçilmiş değil atanmış bir bakana soru sorar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışı gezisi nedeniyle vekâlet vermedikçe atanmış Cumhurbaşkanı yardımcısının bile yürütme yetkisi yoktur.

Bu sistemi kuran da Erdoğan’dır.

Bu durumda ben milletvekili olsam direkt sorularımı doğrudan cumhurbaşkanına sorarım.

CHP milletvekili Seyit Torun çok çarpıcı soruları gündeme getirdi.

Bana gönderdiği e-posta içeriği ve soruları şöyle:

“31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine yaklaşık 2 ay kala AKP‘li belediye başkanlarının ve kayyumların yönettiği belediyeler çok sayıda taşınmazı satışa çıkartmıştır.

İstanbul’da Kâğıthane, Tuzla ve Pendik Belediyeleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Samsun Tekkeköy Belediyesi, Isparta Belediyesi, Kocaeli Gebze Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Afyonkarahisar Belediyesi, Kayseri Talas Belediyesi, İzmir Menemen Belediyesi ve kayyum yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi son 1 ay içerisinde satış ilanları yayınlamışlardır.

Belediyelerin satışa sunduğu araziler kamuya yani halka aittir.

Arazilerin kamu yararı dışında herhangi bir amaçla kullanılması veya satışa çıkartılması halkın malının gaspı anlamına gelmektedir.

Bu bağlamda:

1. Yukarıda isimleri sayılan belediyelerin son 2 ay içerisinde satışa çıkarttığı belediye arazilerini ve bu arazilerin satış bedellerini açıklar mısınız? Söz konusu arazilerin rayiç bedellerini açıklar mısınız?

2. Söz konusu belediyelerin güncel borçluluk durumlarını açıklar mısınız?

3. Son 2 ay içerisinde satışa çıkartılan belediye arazilerinden elde edilecek gelirlerin harcanacağı proje ve çalışmaları açıklar mısınız?

4. 2014 ve 2019 yıllarında, Ocak ve Şubat aylarında Türkiye genelinde arazi satışı gerçekleştiren belediyeleri ve satışa çıkartılan arazilerin boyutları ile satış bedellerini açıklar mısınız?”

Önce Seyit Torun’a Erdoğan’ın 18 Kasım 2019’daki sözlerini anımsatayım.

“Hikmet-i Hükûmet dediğimiz, yaptıkları sorgulanamayan, kerameti kendinden devlet yönetimi artık geride kalmıştır.

Bunun yerine, hukuka ve insan haklarına dayalı, güvenilir ve şeffaf devlet yönetimi genel kabul hâline gelmiştir.”

Ve Seyit Torun’a “yaptıkları sorgulanan şeffaf devlet” ilkelerine bağlı olan cumhurbaşkanına şu soruları da lütfen sorar mısın?

1. AKP’li belediyeler 2002-2024 döneminde damatları da dahil, Erdoğan ailesinin vakıflarına ayni ve nakdi ne kadar yardım yaptılar?

2. 2002-2024 döneminde damatları da dahil Erdoğan ailesinin vakıflarına devletin kurum ve kuruluşları, devlet bankaları ile bağlı şirketleri ayni ve nakdi ne kadar yardım yaptılar?

3. Erdoğan ailesinin damatları da dahil vakıflarının yurt içi ve yurt dışındaki mal varlıkları ve nakit paraları ne kadar?