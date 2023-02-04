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Haluk Levent aracı oldu, kağıt helvalar izleyenlere dağıtıldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Karfest'te (Kar festivali) sahne alan Haluk Levent, konser alanında kağıt helva satıcılarını sahneye çağırdı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 23:17
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Haluk Levent aracı oldu, kağıt helvalar izleyenlere dağıtıldı

Haluk Levent aracı oldu, kağıt helvalar izleyenlere dağıtıldı
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(DHA)- Maşukiye Muhtarı Halil İbrahim Ejderoğlu'nun bütün kağıt helvaların ücretini ödemesi üzerine, konseri izleyenlere kağıt helva dağıtıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ortaklığında Kartepe Sisli Vadi'de Karfest düzenlendi. Festivalde gün boyu eğlenen vatandaşlar, akşam da Haluk Levent ve Eypio konserleri ile coştu.

Sevilen şarkılarını söyleyen Haluk Levent, konser sırasında alanda dolaşan kağıt helva satıcılarını sahneye çağırdı. Kaç kağıt helva olduğunu soran Haluk Levent, '150'den fazla' cevabını aldı.

Bu sırada sahnenin yanında olan Maşukiye Mahallesi Muhtarı Halil İbrahim Ejderoğlu, seslenerek kağıt helvaların parasını ödemek istedi.

Ejderoğlu'nu da sahneye çağıran Haluk Levent, seyirciden büyük bir alkış istedi.

Muhtar Ejderoğlu'nun ücreti ödemesinin ardından, konseri izleyen seyircilere kağıt helva dağıtıldı. 

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