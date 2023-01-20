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Haluk Levent'ten 'adaylık' açıklaması

Haluk Levent, başkanlığını yürüttüğü AHBAP Derneği ile pek çok yardıma muhtaç kişiye ulaşıyor. Levent'in adı bu defa 'siyasete giriyor' iddialarıyla gündeme geldi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 22:10
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AHBAP Derneği Başkanı Haluk Leventten adaylık açıklması

Haluk Levent'ten 'adaylık' açıklaması
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve buradan yaptığı paylaşımlarla gündeme dair tespitlerde bulunan Haluk Levent hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

YouTube yayıncısı Adem Metan, Twitter hesabı üzerinden “Net kulis bilgisi” diyerek “Millet ittifakının en güçlü iki partisi, sosyal sorumluluk projeleri ve hayata geçirdiği kuruluş ile çok fazla adından söz ettiren bir sanatçıyla seçim süreci ile ilgili görüşmek istiyor. Görüşme talepleri sanatçı tarafından reddediliyor” iddiasını paylaştı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da o sanatçının Haluk Levent olabileceğini söyledi.

HALUK LEVENT İDDİALARA AÇIKLIK GETİRDİ

İddiaların ardından Haluk Levent Twitter hesabından açıklama yaptı.

Siyasi parti yetkilileriyle görüştüğünü ve bir teklif aldığını ancak bunun milletvekilliği teklifi olmadığını belirten Haluk Levent, şöyle dedi:

“Hakkımda ‘aday olacak’ gibi haberler çıkmaya başladı. UYUŞMAYALIM projesinden dolayı birçok siyasi parti yetkilileri ile görüşmüştük. ‘Birlikte çalışalım’ gibi teklifler de geldi. Bunun milletvekilliği teklifi gibi anlaşılması doğal. Sağ olsunlar. Yani adaylık filan yok canlarım.”

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