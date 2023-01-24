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Ünlü oyuncu Haluk Levent olmak için 17 kilo verdi!

'Prestij Meselesi' filminin başrol oyuncularından Ali Erkin, Haluk Levent’i canlandırmak için 17 kilo verdiğini söyledi.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 10:54
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Oyuncu Ali Erkin Haluk Levent'i canlandırmak için 17 kilo verdi

Ünlü oyuncu Haluk Levent olmak için 17 kilo verdi!
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3 Şubat'ta vizyona girecek Mahsun Kırmızıgül imzalı Prestij Meselesi’nde Haluk Levent’i canlandıran Ali Erkin, Haluk Levent’in hayranı olduğunu söyledi. Fiziksel olarak sanatçıya benzerliğiyle dikkat çeken Erkin, role hazırlanırken 17 kilo verdiğini açıkladı. 

Haluk Levent’i canlandıracağını öğrendiğinde tüm konserlerini, röportajlarını izlediğini belirten Erkin, tanıdıkça sanatçıya olan hayranlığının arttığını belirtti. 

“3 YAŞINDA BABAMIN OMUZLARINDA KONSERİNİ İZLEMİŞTİM”

Annesi ve babasının da Haluk Levent’i çok sevdiğini ifade eden Ali Erkin "Üç yaşındayken babamın omuzlarında Haluk Levent konseri izlemişim. İzlediğim ilk sanatçıyı, kasetlerini biriktirdiğim bir ismi canlandırmak benim için çok anlamlı oldu" dedi.

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