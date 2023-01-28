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Haluk Levent sözünü tuttu kuaför oldu

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Haluk Levent, sözünü tuttu ve bağış yapan kişinin iş yerinde çalıştı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 17:49
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Ünlü şarkıcı Haluk Levent kuaför olarak çalıştı

Haluk Levent sözünü tuttu kuaför oldu
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Haluk Levent daha önce yaptığı paylaşımında; ''Nuran kocası tarafından öldürmüş ve 3 çocuk açıkta kalmıştı. Çocukları anneanne aldı ama torunlarına bakamıyor. Oturdukları ev artık yok. Geçinemiyorlar. Bir ev bulduk. Bir yıllık kira ve eşya desteği lazım. 107.000 ₺ Kim ki karşılar eğer işletmesi varsa orda çalışacağım'' dedi.

Levent sonraki paylaşımında ise; "İstanbul Esenyurttan @zezeyourbeauty yetkilileri aradı. 'Haluk abi çocukların durumuna çok üzüldük. Yarın bu ödemeleri biz yapmak istiyoruz. Buraya gelmene de hiç gerek yok. Sağolasın' dediler. Canlarım ne demek gerek yok! En kısa zamanda ordayım'' dedi

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