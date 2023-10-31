Haluk Levent Gazze’de yaşanan insanlık felaketini Nazım Hikmet’in dizeleriyle anlattı ‘Büyümez ölü çocuklar’

Şarkıcı ve Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını Nazım Hikmet’in “Kız çocuğu” şiiriyle eleştirdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Haluk Levent Gazze’de yaşanan insanlık felaketini Nazım Hikmet’in dizeleriyle anlattı ‘Büyümez ölü çocuklar’

Levent, sosyal medyada paylaştığı mesajda, İsrail’in Gazze’ye Hiroşima’dan daha fazla bomba attığını belirtti.

“Yeryüzü iblisleri! Vicdansızlar!”

Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Nazım Hikmet’in ‘Kız çocuğu’ şiirini bilen vardır. ‘Hiroşima’da öleli oluyor bir 10 yıl kadar. 7 yaşında bir kızım, büyümez ölü çocuklar!’ Gelen haberler İsrail’in Gazze’ye şu ana kadar Hiroşima’dan 1,5 kat kadar bomba bıraktığını bildiriyor. Yeryüzü iblisleri! Vicdansızlar!” ifadelerini kullandı.

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Hiroşima ve “Kız çocuğu” şiiri

Hiroşima, Japonya’nın Hiroşima prefektörlüğünün merkezi ve Chūgoku bölgesinin en büyük şehridir. Şehir, 6 Ağustos 1945’te ABD’nin atom bombasıyla saldırısına uğramış ve yaklaşık 90 bin kişi hayatını kaybetmiştir.

Nazım Hikmet ise bu saldırıya tepki olarak “Kız çocuğu” isimli şiirini yazmıştır. Şiirde, Hiroşima’da ölen 7 yaşındaki bir kız çocuğunun sesiyle nükleer silahların kaldırılması istenmektedir.

Kız çocuğu

Kapıları çalan benim, kapıları birer birer
Gözünüze görünemem, göze görünmez ölüler

Hiroşima'da öleli oluyor bir on yıl kadar
Yedi yaşında bir kızım, büyümez ölü çocuklar

Saçlarım tutuştu önce, gözlerim yandı kavruldu
Bir avuç kül oluverdim, külüm havaya savruldu

Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok
Şeker bile yiyemez ki kağıt gibi yanan çocuk

Çalıyorum kapınızı, teyze, amca, bir imza ver
Çocuklar öldürülmesin şeker de yiyebilsinler

Nazım Hikmet

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