Haluk Levent Gazze’de yaşanan insanlık felaketini Nazım Hikmet’in dizeleriyle anlattı ‘Büyümez ölü çocuklar’

Levent, sosyal medyada paylaştığı mesajda, İsrail’in Gazze’ye Hiroşima’dan daha fazla bomba attığını belirtti.
“Yeryüzü iblisleri! Vicdansızlar!”
Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Nazım Hikmet’in ‘Kız çocuğu’ şiirini bilen vardır. ‘Hiroşima’da öleli oluyor bir 10 yıl kadar. 7 yaşında bir kızım, büyümez ölü çocuklar!’ Gelen haberler İsrail’in Gazze’ye şu ana kadar Hiroşima’dan 1,5 kat kadar bomba bıraktığını bildiriyor. Yeryüzü iblisleri! Vicdansızlar!” ifadelerini kullandı.
Hiroşima ve “Kız çocuğu” şiiri
Hiroşima, Japonya’nın Hiroşima prefektörlüğünün merkezi ve Chūgoku bölgesinin en büyük şehridir. Şehir, 6 Ağustos 1945’te ABD’nin atom bombasıyla saldırısına uğramış ve yaklaşık 90 bin kişi hayatını kaybetmiştir.
Nazım Hikmet ise bu saldırıya tepki olarak “Kız çocuğu” isimli şiirini yazmıştır. Şiirde, Hiroşima’da ölen 7 yaşındaki bir kız çocuğunun sesiyle nükleer silahların kaldırılması istenmektedir.
Kız çocuğu
Kapıları çalan benim, kapıları birer birer
Gözünüze görünemem, göze görünmez ölüler
Hiroşima'da öleli oluyor bir on yıl kadar
Yedi yaşında bir kızım, büyümez ölü çocuklar
Saçlarım tutuştu önce, gözlerim yandı kavruldu
Bir avuç kül oluverdim, külüm havaya savruldu
Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok
Şeker bile yiyemez ki kağıt gibi yanan çocuk
Çalıyorum kapınızı, teyze, amca, bir imza ver
Çocuklar öldürülmesin şeker de yiyebilsinler
Nazım Hikmet