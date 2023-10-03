Haluk Levent şehit veteriner hekimin 6 aylık çocuğuna sahip çıktı. Helal olsun sana...

Sanatçı ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, Ankara 'da İçişleri Bakanlığı’na bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristlerin Kayseri'de öldürdüğü Veteriner Mikail Bozlağan'ın 6 aylık çocuğunun tüm eğitim masraflarını karşılayacaklarını açıkladı.

Haluk Levent şehit veteriner hekimin 6 aylık çocuğuna sahip çıktı. Helal olsun sana...

AHBAP Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent Kayseri'nin Develi ilçesinde teröristler tarafından katledilen şehit veteriner hekim Mikail Bozlağan'ın 6 aylık çocuğunun tüm öğrenim masraflarını üstlendi.

651ab9ca4e3fe10a54feb3de.webp

X hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Haluk Levent, ''Şehit Mikail kardeşimizin geride bıraktığı eşi ve 6 aylık çocuğunun ihtiyaçları için soranlarınız vardı. İç İşleri Bakanlığı'nın ilgilendiğini öğrendik. Biz Ahbaplar da bir ucundan tutalım istedik. Çocuğumuzun tüm öğrenim hayatı boyunca masraflarını karşılama kararı aldık" ifadelerini kullandı.

ekran-goruntusu-2023-10-03-185750.png

651aba104e3fe10a54feb3e5.webp

651ab9714e3fe10a54feb3d8.webp

Öne Çıkanlar
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı: Her maçta hakemi yenmek zorunda değil
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı: Her maçta hakemi yenmek zorunda değil
Son Haberler
Rize'de heyelan! 8 köy yolu ulaşıma kapandı Gündem
Rize'de heyelan! 8 köy yolu ulaşıma kapandı
104 yaşındaki kadın paraşütle atladı, rekor kırdı Video
104 yaşındaki kadın paraşütle atladı, rekor kırdı
Erdoğan’ın vaadi olan ‘mülakatın kaldırılması’ AKP ve MHP oylarıyla reddedildi Siyaset
Erdoğan’ın vaadi olan ‘mülakatın kaldırılması’ AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
Eski sevgilisini öldürüp, erkek arkadaşını yaralayan polis intihar etti Gündem
Eski sevgilisini öldürüp, erkek arkadaşını yaralayan polis intihar etti
Otopark cinayetinin şüphelisi 40 gün sonra yakalandı Gündem
Otopark cinayetinin şüphelisi 40 gün sonra yakalandı
İBB, otobüslerdeki Dilan Polat ürünlerinin reklamı kaldırıldı Video
İBB, otobüslerdeki Dilan Polat ürünlerinin reklamı kaldırıldı
Hatay’da kaçak içki operasyonu Gündem
Hatay’da kaçak içki operasyonu