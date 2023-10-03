Haluk Levent şehit veteriner hekimin 6 aylık çocuğuna sahip çıktı. Helal olsun sana...

AHBAP Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent Kayseri'nin Develi ilçesinde teröristler tarafından katledilen şehit veteriner hekim Mikail Bozlağan'ın 6 aylık çocuğunun tüm öğrenim masraflarını üstlendi.

X hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Haluk Levent, ''Şehit Mikail kardeşimizin geride bıraktığı eşi ve 6 aylık çocuğunun ihtiyaçları için soranlarınız vardı. İç İşleri Bakanlığı'nın ilgilendiğini öğrendik. Biz Ahbaplar da bir ucundan tutalım istedik. Çocuğumuzun tüm öğrenim hayatı boyunca masraflarını karşılama kararı aldık" ifadelerini kullandı.