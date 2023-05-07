Haluk Levent'ten tapu teslimi. Marmaris'i unutmadı

AHBAP Derneği, Türkiye'yi derinden sarsan felaketlerde gösterdiği azim ve çalışkanlık ile övgüleri üzerine topladı. Derneğin Başkanı Haluk Levent, işini gücünü bırakarak ihtiyaç sahiplerinin peşinde koştu ve halen de koşmaya devam ediyor.

Haluk Levent'ten tapu teslimi. Marmaris'i unutmadı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası AHBAP Derneği olarak depremzedelerin yanına koşan Haluk Levent, aradan üç ay geçmesine rağmen depremzedelere olan yardımlarını sürdürmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan ve gerek yardıma ihtiyacı olanları ve gerekse yardımda bulundukları isimleri takipçilerine ulaştıran Haluk Levent'in yolu bu defa Marmaris'e düştü.

YANGIN SONRASI EVLERİNİ KAYBEDENLERİ YENİ EVLERİYLE BULUŞTURDU

Geçen yıla damga vuran ve binlerce dönüm orman alanını küle çeviren yangınlar sonrası bölgedeki afetzedelerin yardımına koşan Haluk Levent, buradaki ailelere verdiği ev sözünü tutmak için onları ziyaret etti.

Yangında evleri küle dönen onlarca aileyi yeni evleriyle buluşturan Haluk Levent, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu ve altına şunları yazdı:

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"Deprem bölgesinden Marmaris’e geçtim. Yangınlarda evleri küle dönen onlarca aileye ev sözü vermiş ve yaptırmıştık.

Son kalan söz verdiğimiz evlerden...

Mustafa Demir, Hüseyin Gökmen ve Hasan Hüseyin Aydın ailelerini ziyaret edip tapularını teslim ettik.

Çok mutluyuz"

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