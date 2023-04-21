Haluk Levent rol aldığı filmin galasında espriyi patlattı. “Öldürmeden önce iki kelime konuştursalardı”

Başrollerini Okan Cabalar, Emrah Kaman ve Korhan Herduran’ın paylaştığı 'Üçlü Pürüz'ün galası, önceki akşam gerçekleşti. Filmde konuk oyuncu olarak yer alan Haluk Levent, esprili açıklamalarıyla dikkat çekti.

Haluk Levent rol aldığı filmin galasında espriyi patlattı. “Öldürmeden önce iki kelime konuştursalardı”

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Başrollerini Okan Cabalar, Emrah Kaman ve Korhan Herduran’ın paylaştığı, komedi filmi 'Üçlü Pürüz'ün galası gerçekleşti. 18 Nisan Cuma günü vizyona girecek olan filmin galasına; Cihangir Ceyhan, Ceylan Ertem, Zara, Murat Akkoyunlu, Ferit Aktuğ, Onur Buldu, Sarp Apak, Aslıhan Kapanşahin, Yeliz Kuvancı, Ufuk Bayraktar, Sadi Celil Cengiz, Şilan Makal, Eylem Şenkal, Barış Yıldız ve Orçun Kaptan gibi ünlü isimler katıldı.

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'Üçlü Pürüz' filminin yapımcılığını Selçuk Aydemir (Selkare) ve Aytaç Ağdağ’ın (Aytaç Medya) üstlendiği, Ediz Kentkuran'ın genel koordinatörlüğünü yaptığı ve yönetmen koltuğunda ise Vedat Uyar’ın oturuyor. Okan Cabalar, Emrah Kaman ve Korhan Herduran’ın yanı sıra; Müfit Kayacan, Özgür Can Çoban, Ecenaz Üçer, Selim Erdoğan ve Bahar Süer gibi oyuncuların da rol aldığı, Haluk Levent'in ise kendisini canlandırdığı 'Üçlü Pürüz'ün galasına film ekibi tam kadro katıldı.

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Gösterim öncesi kırmızı halıda basın mensuplarının karşısına çıkan ekip, iddialı bir komedi filmine imza attıklarını belirterek herkesi sinema salonlarına davet etti.

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"TOPLUMUMUZUN GÜLMEYE İHTİYACI VAR"

Filmde konuk oyuncu olarak rol alan Haluk Levent, karakterinin öldürüldüğünü esprili bir dille anlattı: Biliyorsunuz çok kötü günler geçirdik. Şu iki aylık dönem içinde deprem bölgesine çok büyük destekleri olan bir yapım şirketi vardı; Aytaç Medya. Çocuklar için 50 milyon liralık kırtasiye malzemesi, bunun yanında onlarca konteyner yardımda bulundular. Ben de dedim ki; madem öyle, ben de sizin filminizde küçük bir rol alacağım. Küçük ama benim açımdan çok iyi bir rol değildi. Çünkü beni öldürüyorlar. Ben, üç dakika bile olsa oyunculuk kabiliyetimi göstermek için geldim. Gelecekte ne kadar iyi bir oyuncu olacağımı da gösterebileceğimi düşündüm. Hemen beni öldürdüler. Tam oynayacakken öldürdüler. Şaka bir yana, toplumumuzun gülmeye ihtiyacı var. Yolu bahtı açık olsun.

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"ÖLDÜRMEDEN ÖNCE İKİ KELİME KONUŞTURSALARDI"

Haluk Levent, "İlk filminiz mi?" sorusuna da esprili bir yanıt verdi: İlk oynayamadığım film diyebilirim. Fırsat verilebilirdi, teessüf ediyorum. Öldürmeden önce iki kelime konuştursalardı. Olmadı yani. Ama olsun. Dediğim gibi gönül borcum var Aytaç Medya’ya. Gelir oynarım dedim, oynatmadan öldürüp yolladılar. Galiba o ışığı göremediler.

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Haluk Levent, filmde rol alan ve kısa dönem askerlik yapan Özgür Can Çoban'a da takıldı: Filmde oynayan bu arkadaşımızın benden çok daha fazla rolü var. Biliyorsunuz aylardır, yıllardır hasretini çekiyoruz. Asker arkadaşımız. İzin alındı bugün onun buraya katılabilmesi için. Ben 18 ay askerlik yaptım, Özgür Can 1 ay yaptı. 1600 tane hikâye biriktirmiş 14 günde. Askerden sonra muhabbetten kaçınılması gereken insanlar arasında bulunuyor.

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