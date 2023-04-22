Haluk Levent depremzedelere konser verdi. "Çocukların biraz eğlenmesini istedim"

Editör: Osmancan EROK

Haluk Levent, Gaziantep'in ilçesi Nurdağı Meydanı'nda organize edilen konserde sahne aldı. Levent konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Zaman zaman sahneden inerek parçalarını hayranlarıyla söyleyen Levent, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

"ACIMIZ BÜYÜK, ACILARIMIZ ÇOK"

Konserin iki gün önce ayarlandığını anlatan Levent, "Çocukların biraz eğlenmesini istedim. Biliyoruz, acımız büyük ve acılarımız çok. Bu acılarımız içerisinde büyük şenlikli konserler vermiyoruz ama bu çocukların da birazcık şarkı söylemeye ihtiyacı var. İki aydır sıkıntılar içerisindeler" dedi.

Haluk Levent, ilerleyen zamanlarda tekrar Nurdağı'na geleceğini de belirtti.

Nurdağı'nda koordinatör olarak görevlendirilen Rize Valisi Kemal Çeber ise Levent'e konserinden dolayı teşekkür etti.