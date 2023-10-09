Hamas ve Hizbullah’tan İran’ı yalanlayan açıklama. "Saldırının planlanmasına haftalarca yardım etti"

Editör: Serkan Talan

Hamas, Cumartesi günü İsrail sınından geçerek saldırı başlattı. Hamas ayrıca havadan çok sayıda füze fırlattı. Hamas’ın ‘Aksa Tufanı’ operasyonunda çok sayıda İsrailli hayatını kaybetti. Hamas’ın saldırı sırasında bir festivale de baskında bulunduğu ortaya çıkmıştı.

İsrail, Hamas’ın saldırısı sonrası hava harekatı başlattı. Ayrıca Başbakan Netanyahu savaş ilan etti.

İRAN İDDİALARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Hamas’ın İsrail’e saldırısı sonrası Orta Doğu kan gölüne dönerken ortaya İran ile ilgili iddialar çıkmıştı. İran’ın ‘Aksa Tufanı’ operasyonunun planlanmasında yardımcı olduğuna yönelik iddialar çıkmıştı. ABD’li yetkililer, olayda İran’ın parmağı olduğuna yönelik bir bulguya rastlamadıklarını söylemişti.

Öte yandan İran da söz konusu iddiaları reddetmişti. İran’n BM Komisyonu’nda yaptığı açıklamada “Filistin'e kararlı bir şekilde destek veriyoruz, ancak Filistin'in tepkisine dahil değiliz, çünkü bu yanıt yalnızca Filistin'in kendisi tarafından üstleniliyor” ifadeleri yer almıştı.

İRAN’IN AÇIKLAMASINI HAMAS VE HİZBULLAH YALANLADI

İran’ın yaptığı açıklamayı Hamas ve Hizbullah yalanladı. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'a konuşan Hamas ve Hizbullah kaynaklarına göre, İranlı güvenlik yetkilileri, Hamas'ın cumartesi İsrail'e düzenlediği sürpriz saldırının planlanmasına yardım etti ve büyük saldırıya geçen pazartesi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yapılan bir toplantıda yeşil ışık yaktı.

Kaynaklar, İran Devrim Muhafızları'nın hava, kara ve deniz akınları için ağustostan bu yana Hamas'la çalıştığını belirtti. Cumartesi yaşananın, İsrail'in 1973 Yom Kippur Savaşı'ndan bu yana yaşadığını en büyük sınır ihlali olduğu ifade edildi.

Gazeteye verilen bölgeye göre, operasyonun detayları, Beyrut'ta İran Devrim Muhafızları ile aralarında Hamas ve Hizbullah'ın da bulunduğu dört İran destekli militan grup arasında gerçekleştirilen toplantılarda belirlendi.

ABD KANITA RASTLAMADI

ABD'li yetkililer, cumartesi günkü saldırıda İran'ın dahiliyetine dair bir kanıt görmediklerini belirtti. Pazar günü CNN'e verdiği söyleşide ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Henüz İran'ın bu saldırıyı yönettiği veya arkasında olduğuna dair bir kanıt görmedik. Ancak kesinlikle uzun bir ilişki var" dedi.

Öte yandan WSJ'ye konuşan Avrupalı bir yetkili ve Suriye hükümeti danışmanı da Hamas ve Hizbullah kaynaklarıyla aynı bilgiyi verdi.

Toplantılar sorulduğunda üst düzey Hamas yetkilisi Mahmut Mirdavi, saldırıları Hamas'ın kendisinin planladığını ifade etti.