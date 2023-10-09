İsrail gazetesi Haaretz: Tek sorumlusu Netanyahu

İsrail’in en eski gazetesi olan ‘Haaretz’, bölgede yaşanan felaketin tek sorumlusunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunu ifade etti.

İsrail gazetesi Haaretz: Tek sorumlusu Netanyahu

'Haaretz', Başbakan Binyamin Netanyahu'ya sert eleştirilerde bulundu. Netanyahu'nun "İlhak ve mülksüzleştirme hükümeti kurduğu" belirtilen başyazıda, İsrail Başbakanı'nın "Filistinlilerin varlığını ve haklarını açıkça görmezden gelen bir dış politikayı benimsediği" kaydedildi ve “Felaketin sorumlusu tek bir kişidir” ifadelerine yer verildi.

“TAMAMEN BAŞARISIZ OLMUŞTUR”

Samimi Haber’in haberine göre, "Netanyahu İsrail-Gazze Savaşının Sorumluluğunu Taşıyor" başlıklı başyazıda, "İsrail'in başına gelen felaketin sorumlusu tek bir kişidir; Binyamin Netanyahu. Engin siyasi deneyimi ve güvenlik konularındaki yeri doldurulamaz bilgeliğiyle övünen Başbakan, bir ilhak ve mülksüzleştirme hükümeti kurarken, Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir'i kilit pozisyonlara atarken ve Filistinlilerin varlığını ve haklarını açıkça görmezden gelen bir dış politikayı benimserken, İsrail'i bilinçli olarak sürüklediği tehlikeleri tespit etmekte tamamen başarısız olmuştur" ifadelerine yer verildi.

"ETNİK TEMİZLİK İÇİN AÇIK ADIMLAR ATTI"

"Netanyahu geçmişte kendisini savaşlardan ve İsrail'in çok sayıda kayıp vermesinden kaçınan temkinli bir lider olarak pazarladı" denilen başyazıda, şunlar belirtildi: "Son seçimlerdeki zaferinden sonra bu ihtiyatın yerini 'tamamen sağcı bir hükümet' politikası aldı ve Batı Şeria'yı ilhak etmek, El Halil Tepeleri ve Ürdün Vadisi de dahil olmak üzere Oslo'da tanımlanan C Bölgesi'nin bazı kısımlarında etnik temizlik yapmak için açık adımlar attı."

Yazıda, şunlar vurgulandı: "Bu aynı zamanda yerleşimlerin büyük ölçüde genişletilmesini ve Mescid-i Aksa'nın yakınındaki Tapınak Tepesi'ndeki Yahudi varlığının güçlendirilmesini ve Suudilerle yaklaşan ve Filistinlilerin hiçbir şey alamayacağı bir barış anlaşmasıyla övünmeyi ve hükümet koalisyonunda açıkça "ikinci bir Nakba"dan bahsetmeyi de içeriyordu."

İlgili Haberler
Avrupa doğal gazda kışa kritik bir dengeyle giriyor
Avrupa doğal gazda kışa kritik bir dengeyle giriyor
İsrail Gazze'yi tam ablukaya alıyor
İsrail'de can kaybı 700’e ulaştı
İsrail'de can kaybı 700’e ulaştı
İsrail harekatına karşı HAMAS'ın planı ortaya çıktı
Hamas ve Hizbullah’tan İran’ı yalanlayan açıklama. "Saldırının planlanmasına haftalarca yardım etti"
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 113. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 113. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
Mehmet Büyükekşi'nin Avrupa'yı Türkiye'ye güldürecek skandalını Şerafettin Tilki açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Avrupa'yı Türkiye'ye güldürecek skandalını Şerafettin Tilki açıkladı
Türk ve Türkiye düşmanı Filistin’i savunmak
Türk ve Türkiye düşmanı Filistin’i savunmak
Son Haberler
İsrail mülteci kampının ortasına bomba attı Dünya
İsrail mülteci kampının ortasına bomba attı
Konyaspor'da operasyon! Murat Kurum ve Büyükşehir Belediye Başkanı devrede Spor
Konyaspor'da operasyon! Murat Kurum ve Büyükşehir Belediye Başkanı devrede
Yılmaz Vural Samsun'da. İlk açıklama geldi: Anlaştık Spor
Yılmaz Vural Samsun'da. İlk açıklama geldi: Anlaştık
HÜDA Par’lılar HAMAS'a destek için kefen giydiler. İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto yaptılar Gündem
HÜDA Par’lılar HAMAS'a destek için kefen giydiler. İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto yaptılar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi Gündem
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi açıklandı Kültür Sanat
2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi açıklandı
Günde bir bardak içerseniz hafızayı fişek gibi yapıyor Sağlık
Günde bir bardak içerseniz hafızayı fişek gibi yapıyor