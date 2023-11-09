Hamas’tan tüm dünyaya ‘eylem’ çağrısı

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gelecek Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Gazze Şeridi'nin halkıyla; çocukları, kadınları, hastaları ve yaralılarıyla dayanışmayı güçlendirme, savunmasız sivillere yönelik saldırı ve soykırımın durdurulması için işgalcilere ve ABD yönetimine baskı günleri olsun." denildi.

TÜM DÜNYAYA EYLEM ÇAĞRISI

Açıklamada, "Filistin halkını, Arap ve İslam alemini, faşist Siyonist işgalcilerin Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik barbar saldırılarını sürdürmesi karşısında, başkentlerde, kentlerde ve meydanlarda protestolarını artırmaya ve sürdürmeye çağırıyoruz." denildi.

Hamas, gösterilerde "Filistin halkının kurtuluş, geri dönüş ve kendi kaderini tayin etme haklarının desteklenmesi, saldırıların ve ABD'nin buna verdiği desteğin kınanması" çağrısı yaptı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.



İsrail, 7 Ekim’den bu yana 35'i Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352’si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

HAMAS'IN ELİNDEKİ REHİNELER

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 174 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.