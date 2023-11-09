Hamas’tan tüm dünyaya ‘eylem’ çağrısı

Hamas, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 34 gündür devam eden saldırılarının sona ermesi talebiyle geniş çaplı gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulundu.

KAYNAK: AA
Hamas’tan tüm dünyaya ‘eylem’ çağrısı

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gelecek Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Gazze Şeridi'nin halkıyla; çocukları, kadınları, hastaları ve yaralılarıyla dayanışmayı güçlendirme, savunmasız sivillere yönelik saldırı ve soykırımın durdurulması için işgalcilere ve ABD yönetimine baskı günleri olsun." denildi.

TÜM DÜNYAYA EYLEM ÇAĞRISI

Açıklamada, "Filistin halkını, Arap ve İslam alemini, faşist Siyonist işgalcilerin Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik barbar saldırılarını sürdürmesi karşısında, başkentlerde, kentlerde ve meydanlarda protestolarını artırmaya ve sürdürmeye çağırıyoruz." denildi.

hamas-001.jpgHamas, gösterilerde "Filistin halkının kurtuluş, geri dönüş ve kendi kaderini tayin etme haklarının desteklenmesi, saldırıların ve ABD'nin buna verdiği desteğin kınanması" çağrısı yaptı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

hamasgorsel-001.webp
İsrail, 7 Ekim’den bu yana 35'i Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352’si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

HAMAS'IN ELİNDEKİ REHİNELER

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 174 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

İlgili Haberler
Simpsonlar değil bu kez o dizi bildi. Hamas saldırısını 8 sene öncede işlemişler
Hamas’tan esir açıklaması: Serbest bırakacaktık İsrail engel oldu
İsrail basını 18 ay boyunca yapılan aldatmacayı yazdı: Hamas, İsrail istihbaratını böyle kandırmış
El Cezire'den flaş iddia: Blinken Türkiye’ye Hamas’a baskı çağrısı yaptı
Öne Çıkanlar
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Ali Koç'tan Kulüpler Birliği toplantısı sonrası flaş açıklamalar: Bahis varsa şike varsa hakem de vardır Spor
Ali Koç'tan Kulüpler Birliği toplantısı sonrası flaş açıklamalar: Bahis varsa şike varsa hakem de vardır
İki demir kapıyla önlem alınan evde uyuşturucu baskınında gözaltına alındı, 'temizlik yapıyordum' dedi Gündem
İki demir kapıyla önlem alınan evde uyuşturucu baskınında gözaltına alındı, 'temizlik yapıyordum' dedi
Çevresindeki binaların hasar gördüğü mahallenin camisi, 7 aydır kapalı Gündem
Çevresindeki binaların hasar gördüğü mahallenin camisi, 7 aydır kapalı
Beşiktaş taraftarından coşkulu bekleyiş. Davul zurna eşliğinde marş söylediler Spor
Beşiktaş taraftarından coşkulu bekleyiş. Davul zurna eşliğinde marş söylediler
Daha önce nokta atışı bilmişlerdi: Dünyaca ünlü banka "dolar kuru o tarihte önce 39 sonra 48 lira olacak" dedi Ekonomi
Daha önce nokta atışı bilmişlerdi: Dünyaca ünlü banka "dolar kuru o tarihte önce 39 sonra 48 lira olacak" dedi
Meteoroloji’den ani sel uyarısı: Çok kuvvetli yağış geliyor Gündem
Meteoroloji’den ani sel uyarısı: Çok kuvvetli yağış geliyor