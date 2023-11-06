El Cezire'den flaş iddia: Blinken Türkiye’ye Hamas’a baskı çağrısı yaptı

Filistin-İsrail savaşında tansiyon yükselirken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu turu kapsamında Türkiye’yi ziyaret eden ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile bugün bir araya geldi.

ABD ve Türk Dışişleri yetkililerinin verdiği bilgiye göre, bakanlar ve heyetler arası görüşmeler iki buçuk saat sürdü.

Blinken görüşme sonrası açıklamasında, Fidan’la verimli bir toplantı yaptıklarını belirterek Gazze’ye yardımları ve barış çabalarını ele aldıklarını söyledi. “İnsani yardım için çatışmalara ara verilmesi rehineler konusunda mesafe kat edilmesine bağlı” diye konuşan Blinken, çatışmaların Batı Şeria’ya yayılmaması için İsrail’in verdiği taahhütleri yakından izlediklerini ifade etti.

Türk diplomatik kaynaklar da “Görüşmede iki devletli çözüm için birlikte çalışmanın gereği vurgulandı” dedi.

Katar merkezli El Cezire televizyonu ise, görüşmenin içeriğiyle ilgili dikkat çeken bir haber yayınladı. Habere göre görüşmede Türk yetkililer “Gazze’de koşulsuz ateşkes” için ABD’ye baskı yaparken ABD de Türkiye’den bazı taleplerde bulundu.

"TÜRK YETKİLİLERE HAMAS'A BASKI ÇAĞRISI YAPILDI"

Hamas ve İsrail arasındaki olası esir takasının da gündeme geldiği aktarılan haberde, ABD’nin Türk yetkililere Hamas’a elindeki İsrailli esirleri bırakması için daha fazla baskı yapma çağrısında bulunduğu kaydedildi. Türk yetkililerin ise esir takasının karşılıklı olması ve İsrail’in de elindeki Filistinli esirleri bırakması gerektiği görüşünü ilettiği belirtildi.

El Cezire, Ankara’nın Gazze’de ateşkes için garantörlük teklifini bugünkü görüşmede de gündeme getirdiğini, ateşkesin uluslararası olarak denetlenmesini istediğini aktardı.

Diğer yandan haberde, ABD tarafının ateşkes yerine Gazze’de “insani ara” konusunda ısrarcı olduğuna dikkat çekildi.

İsrail’e destek veren ABD yönetiminden yetkililer, daha önce Gazze’de ateşkesin Hamas’ın işine yaracağını savunmuştu.