Hamsili ekmek nasıl yapılır? Hamsili ekmek tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım hamsi düellosunda yarıştı. MasterChef All Star bölümü sonrasında yarışmada yapılan hamsili ekmek tarifi en çok araştırıla yemek tariflerinden oldu. Peki, hamsili ekmek nasıl yapılır? Hamsili ekmek tarifi için malzemeler neler?

KAYNAK: Haber Merkezi
Hamsili ekmek nasıl yapılır? Hamsili ekmek tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın yayınlanan yeni bölümünde şefler konsept olarak hamsi düellosunu seçti. MasterChef'te yapılan hamsili ekmek tarifi merak konusu oldu. Peki, hamsili ekmek nasıl yapılır? Hamsili ekmek tarifi için malzemeler neler?

İşte hamsili ekmek tarifi…

HAMSİLİ EKMEK TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- ½ kg hamsi

- ½ kg mısır unu

- 1 çay kaşığı karabiber, tuz

- ½ kg pırasa

- ½ kg pazı

- 4 adet kuru soğan

- 4 yemek kaşığı yoğurt

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 1 adet yumurta

- 1 çay bardağı ılık su

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HAMSİLİ EKMEK NASIL YAPILIR?

Hamsiler ayıklanır. Bir kabın içerisine konan mısır unu, bir çay bardağı ılık su, yumurta, yoğurt, tuz ve karabiber ile karıştırılır. Sonrasında pırasa, pazı, soğan ve hamsi doğranarak sıvı yağ ile birlikte bu karışıma eklenir.

Fırına verilecek kap yağlanır, hazırlanan karışım bu kaba dökülür ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 40-45 dakika pişirilir.

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