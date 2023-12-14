Demir gibi olmanın yolu

Kaynak: Haber Merkezi
Demir gibi olmanın yolu
Bedeninizi demir gibi yapacak besinler hangileri

Demir insan vücudunun olmazsa olmazı. Peki, bedeninizi ve zihninizi demir gibi yapacak olan demir içerikli besinler hangileri? İşte, yanıtı…

Besinlerle aldığımız demir, alyuvarların yapımı ve oksijen taşıması için ve sağlıklı hücre metabolizması için önemli. Tavsiye edilen demir miktarı: kadınlar günde 18 mg, erkekler 10 mg ve hamileler için günde 27 mg. Yaşınıza ve yaşam stilinize göre bu ölçüler değişebiliyor. Bunun için doktora başvurmak gerekiyor…

Ayrıca kalsiyum demir emilimini engeller, bu yüzden sütlü ürünler demir takviyesi olan gıdalar ile birlikte alınmamalıdır. C vitamini ise demir emilimini arttırır. Bu yüzden demir içeren besinler tüketirken, yanında C vitamini olmasına dikkat etmeli.

DEMİR MİNERALİ İÇEREN SEBZELER

BÖRÜLCE
Demir bakımından zengindir. 1 bardakta 8.31 mg bulunur. Ayrıca protein ve folate da içerir.

ENGİNAR
Akdeniz kökenli bir sebze olan enginar demir bakımından zengindir. 1 orta boy pişmemiş enginarda 1.64mg demir bulunur ve ayrıca B vitamin, çinko, kalsiyum, manganez deposu.

PATATES
1 bardak patateste 1.55 mg demir bulunur. Ayrıca potasyum, C vitamin ve magnezyum içerir.

KARPUZ
Bir orta boy karpuz diliminde 1.5 mg demir bulunur.

BADEM ve CEVİZE DİKKAT
Yapılan bir araştırmaya göre besinlerdeki yüksek fitik asit oranı demir emilimini engelliyor. Sağlıklı gıdalar olarak bildiğimiz lifli sebzeler, bakliyat, kepekli tahıllar ve yulaf ürünleri, fındık-ceviz-badem gibi yemişler fitatlar bakımından zengin.

KURU KAYISI, KURU ÜZÜM, HURMA, ERİK gibi kurutulmuş meyveler demir içerir.

PANCAR:
1 bardak pancarda 1.34 mg demir bulunur. Magnezyum, potasyum ve fosfor da içerir. Şeker tüketiminize dikkat ediyorsanız, az miktarda kullanın. İçerdiği betaine maddesi depreseyona iyi gelir. Ayrıca kanı temizler.

AVOKADO:
1 orta boy avokado 1.7 gram demir içerir.

İlgili Haberler
Şekersiz 21 gün diyeti
Bitkilerin Profesörü hayat iksiri besinleri tek tek açıkladı
Bu tarifle pırasa yemeyen kalmayacak: Pırasalı Mantı
Hamsili ekmek nasıl yapılır? Hamsili ekmek tarifi için malzemeler neler?
Hamsili ekmek nasıl yapılır? Hamsili ekmek tarifi için malzemeler neler?
Basur ağrılarını dindiren mucize ot ortaya çıktı
Son Haberler
Malatya'da kaçak silah operasyonu Gündem
Malatya'da kaçak silah operasyonu
Brokoli sevmeyenleri bile hayran bırakacak tarif: Kremalı brokolili makarna Yemek Tarifleri
Brokoli sevmeyenleri bile hayran bırakacak tarif: Kremalı brokolili makarna
Firari FETÖ’cü kadın gizli bölmede yakalandı Gündem
Firari FETÖ’cü kadın gizli bölmede yakalandı
Gençlerbirliği genel kurula gidiyor Spor
Gençlerbirliği genel kurula gidiyor
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan İsrail’i ziyaret etti Dünya
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan İsrail’i ziyaret etti
Cübbeli Ahmet ve Aziz Yıldırım neler konuştu. Hapishane arkadaşları buluştu Gündem
Cübbeli Ahmet ve Aziz Yıldırım neler konuştu. Hapishane arkadaşları buluştu
Dursun Özbek TFF ile ilgili sorulan soruya ateş püskürdü Spor
Dursun Özbek TFF ile ilgili sorulan soruya ateş püskürdü