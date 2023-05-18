Hande Erçel Sabancı Ailesi'ne girdi. Müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı ile göbek attı

Son dönemde iş insanı Hakan Sabancı ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen Hande Erçel, ilk zamanlarda ilişkisini yalanlamıştı.

Daha sonra tatil dönüşü yakalanan Hande Erçel "Her şey çok güzel gidiyor. Tatilden geldik. Çok teşekkür ederiz" demişti.

İlişkilerini artık saklamayan ikili her ortamda birlikte. Çapkınlıklarıyla tanınan Hakan Sabancı da aradığı aşkı güzel oyuncu da bulmuş olacakki sevgilisini ailesiyle tanıştırdı.

Kenan Doğulu’nun sahne aldığı düğünde Arzu Sabancı müstakbel gelini Hande Erçel ile karşılıklı dans etti.