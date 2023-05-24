Hande Erçel'in Cannes şıklığının bedeli ortaya çıktı

Cannes Film Festivali'nde en dikkat çeken isimlerinden biri olan Hande Erçel’in şıklığının bedeli ortaya çıktı.

Hande Erçel'in Cannes şıklığının bedeli ortaya çıktı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Son olarak Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı "Sen Çal Kapımı" adlı diziyle izleyici karşısına çıkan Hande Erçel, şu sıralar Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemde.

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Cannes Film Festivali’ne giden ünlü oyuncu, güzelliğiyle ilgi odağıydı. Üç gün boyunca giydikleriyle, tarzıyla çok konuşuldu.

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Erçel’in 3 kıyafetine 90 bin TL, takılarına 550 bin TL, ayakkabılarına 75 bin TL, saç-makyajına ise 100 bin TL harcandı. Yıldızın şıklığının bedeli 815 bin TL’yi buldu.

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Hande Erçel, önceki akşam verilen partide mor elbisesiyle göz kamaştırdı. Dünyaca ünlü oyuncu Eva Longoria, Hande Erçel'e övgüler yağdırdı.

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Instagram hesabında yayınladığı pozlarıyla da sık sık dikkatleri üzerine çeken güzel isim, sosyal medya hesabında Cannes Film Festivali için seçtiği kombiniyle göz kamaştırdı.

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