Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşklarını sanata çevirdi

Sabancı Ailesi’nin sanata olan tutkusu malum. Hakan Sabancı da özellikle çağdaş sanatı yakından takip ediyor. Hande Erçel de Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar’da okumuş ve resim çalışmaları konusunda kendisini kanıtlamış bir isim.

Her ikisi de sanata bu kadar tutkun olduklarından New York’taki dünyaca ünlü Museum of Modern Art’ta (MoMA) almışlar soluğu. MoMA’daki Refik Anadol sergisini de kaçırmamışlar tabii ki..

Hande Erçel ve Hakan Sabancı Frida Kahlo'nun sergilendiği duvarında ki aynadan çekip paylaştıkları poz ile aşklarını bir nevi sanata çevirmiş oldular.