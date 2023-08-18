Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel için servet harcadı! 9 aylık aşkın maliyetini duyan küçük dilini yuttu

Kerem Bürsin’den ayrıldıktan sonra adı Kaan Yıldırım ile aşk dedikodularına karışan, aradığı mutluluğu meslektaşında da bulamayan Hande Erçel, 9 aydır Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor.

30 MİLYON TL'LİK AŞK TATİLİ

Sevgilisi ile ülke ülke gezen güzel oyuncu, yeni dizisinin çekimlerine de katılıyor. Günaydın’ın haberine göre çift, daha 1 yıl dolmadan Paris, Finlandiya, Danimarka, Milano, Floransa, Cannes, Portofino, Yunan adaları ve New York’a gitti.

Lüks otellerde kalan çift, iddiaya göre tatillerine tam tamına 30 milyon TL harcadı.

"FATURALARI HAKAN SABANCI ÖDEDİ"

9 aylık aşk tatilinin maliyetine dair yazar Bülent Cankurt, köşesinde şu ifadeleri kullandı:

Dün gittiğim restoranda, arka masamda oturanların, Hande Erçel'in New York'ta kışlık gardırobunu düzdüğü, faturayı da Hakan Sabancı'nın ödediği haberimi konuştuklarını duyunca kulak kesildim. Benim haberimle birlikte, aşıkların basına yansıyan tatillerini sıralayıp 'Hakan Sabancı bu tatiller için en az 30 milyon lira harcamıştır' dediler.

"O KADAR DEĞİLDİR" DEDİM

Turizmci olduklarını sandığım grubun, 9 aylık Hande Erçel aşkının Hakan Sabancı'ya maliyetini, 30 milyon lira olarak hesaplamasına şaşırdım ve "O kadar değildir" dedim! Ama sonra, martta Paris ile başlayıp ve Kuzey Işıkları'nı izlemek için Finlandiya'ya, Boçelli konseri için Danimarka'ya, Milano'ya, Floransa'ya, Cannes'a, Coldplay konseri için tekrar Milano'ya, Portofino'ya, Yunan adalarına ve New York'a gittiklerini düşününce hak verdim.