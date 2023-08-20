Hande Erçel'in beyaz gül mutluluğu. Hakan Sabancı evlilik sinyalleri göndermeye başladı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Ünlü oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile düğüne katıldı. Çok şık olan Erçel, sevgilisinden beyaz gül alınca mutluluğunu bu karelerle gösterdi.

HAKAN SABANCI'DAN ALDIĞI GÜL İLE POZ VERDİ

Tatillerine ara veren Hande Erçel ile Hakan Sabancı çifti sosyetenin tanınmış ismi Yasemin Taciroğlu’nun düğününe el ele katıldı. Çift bu hafta birkaç davete daha katılıp tatillerine devam edecek.

Düğün sonrası kıyafetiyle pozlar veren Erçel'in elindeki beyaz gül dikkat çekti. Hande Erçel bir pozunda ise sevgilisinin kendisine beyaz gül uzattığı anları paylaştı.

Sevgilisinden aldığı beyaz gül ile mutluluktan uçan Hande Erçel'i görenler ''Hakan bey yavaş yavaş evlilik sinyalleri göndermeye başlamış'' yorumunu yaptılar

BEYAZ GÜL'ÜN ANLAMI NEDİR?

Diğerlerine nazaran daha eski bir gül türü olup beyaz gülün anlamı yoğunlukla duruluk ve masumiyettir. Sağlık ve evlilik gibi kutsiyet atfedilen seremonilerin vazgeçilmezlerindendir.