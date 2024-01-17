Final yapacak diziler belli oldu

İlk bölümüyle bir anda dikkatleri üzerine çeken Dilek Taşı (Kanal D), sezona fırtına gibi başlamıştı. Sosyal medya başta olmak üzere hemen hemen herkes diziyi konuşuyordu. Devam eden haftalarda istenilen reytingi alamayan Dilek Taşı, Perşembe’den Çarşamba’ya alındı. İkinci şans da işe yaramadı. Bu akşam 19. bölümü yayınlanacak dizi, aksi durum olmazsa 20. bölümde yani haftaya (24 Ocak) ekranlara veda edecek.

Bir kötü haberde büyük umutlarla başlayan Aşka Düşman’dan (TV8) geldi. İlk 2 bölümü Perşembe izleyiciyle buluşan ancak aldığı düşük reytingler nedeniyle yayını Cuma’ya alınan dizi, önümüzdeki hafta (26 Ocak) 4. bölümüyle ekran ömrünü tamamlayacak.

Yıldızlar Bana Uzak (atv) için dünkü yazımda, ‘Bugün yarın final haberi gelirse şaşırmam’ diye yazmıştım. Öyle de oldu. Dizi, Pazar akşamı (21 Ocak) yayınlanacak 4. bölümüyle final yapacak.

Dev kadronun gişe başarısı

Şafak Sezer’in Kolpaçino serisinin son filmi Kolpaçino 4, ilk hafta sonunda 441 bin 251 kişi tarafından izlendi. 12 Ocak Cuma günü vizyona giren Poll Films imzalı Kolpaçino 4, bu gişe sonucuyla son 3 yılın en iyi açılışını yapan komedi filmi olarak kayıtlara geçti.

İbrahim Tatlıses, Aydemir Akbaş, Cengiz Kurtoğlu, Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Saba Tümer, Aşkım Kapışmak gibi sevilen isimlerin rol aldığı film, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ve 5 bin 100 kişinin katıldığı galasıyla da çok konuşulmuştu.

Film, Özgür’ün önceki hikâyelerde kendisine kazık atan, dostum dediği kişilerle hesaplaşmasını konu alıyor.

‘Televizyon ve Yaşam’ ödüllendi

10 yıldır magazin gazeteciliği yapan Sedat Sarıkaya tarafından düzenlenen Altın Orkide Müzik Medya Ödülleri, geçtiğimiz günlerde görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

75 farklı dalda oyuncu, şarkıcı, medya mensubu, sanatçı ve iş insanına ödüllerin verildiği gecede gazetem YENİÇAĞ’daki ‘Televizyon ve Yaşam’ isimli köşem, ‘Altın Orkide’ ödülüne layık görüldü. Türk Basın Tarihi ve Türk Yayıncılık Tarihi üzerine kitap yazan en genç gazeteci olarak törende, ‘Yılın En Dikkat Çeken TV Kültür Sanat Köşe Yazarı’ ödülünü aldım.

Bana yazma fırsatını veren başta gazetem YENİÇAĞ olmak üzere ödül komitesi ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.