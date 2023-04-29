Hande Fırat bakanlıktan 3,5 milyon TL alacak. Yeni mesleği belli oldu

Gazeteci Hande Fırat seçim sonrasına mı hazırlık yapıyor. Hande Fırat'ın küçükbaş hayvancılık işine girdiği ve Bakanlığından 3.5 milyon lira hibe desteği alacağı iddia edildi.

Hande Fırat bakanlıktan 3,5 milyon TL alacak. Yeni mesleği belli oldu

Milli Gazete’den Saadettin İnan’ın haberine göre kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında gazeteci Hande Fırat’a küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliği için yeni bina yapımı kapsamında 3.5 milyon lira hibe desteği verileceği ortaya çıktı. Kırsalda küçük aile işletmelerinin desteklenmesi kapsamında uygulanan hibe desteğinin sektör dışından küçükbaş hayvancılıkla hiçbir alakası olmayan bir kişiye verilmesi, verilen hibe desteklerinin yeniden sorgulanmasını gündeme getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2006'dan bu yana 5 yıllık dönemler halinde aralıksız uyguladığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının, 2022-2023 dönem başvuruları geçtiğimiz Aralık ayında alınmaya başlanırken, 20 Ocak’ta sona ermişti. 81 ilde uygulanan hibe desteğini kazanan yatırımcıların listesi 5 Nisan’da açıklanırken, hibeyi kazanan yatırımcılar 13 Mayıs’a kadar istenen evraklarla birlikte başvurularını yaparak yatırım alanına göre hibe desteklerini alacaklar.

Ankara’da ekonomik yatırımlar kapsamında sadece 16 projeye hibe desteği verileceği açıklanırken, hibe desteği verilmeyi hak edenlerden birisinin de gazeteci Hande Fırat Özvardar olması dikkat çekti.

Gazeteci Hande Fırat Özvardar, Tarım ve Orman Bakanlığından hibe desteği alacağını doğrularken ancak hangi yatırım için hibe desteği alacağını ise açıklamadı.

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