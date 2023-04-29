Hande Fırat'tan hibe desteği iddialarıyla ilgili açıklama geldi

Hande Fırat'tan Tarım Bakanlığı’ndan 3.5 milyon TL’lik hibe desteği aldığı iddialarla ilgili açıklama geldi. Milli Gazete’nin haberine göre Fırat'ın tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar kapsamında, küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliğinde yeni tesis yatırımına hibe desteği verileceği öğrenildi. Haberlerin ardından Hande Fırat ise sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, “Kimse benim üzerinden iktidarı vurmaya kalkmasın’ dedi. Fırat açıklamasında ‘benim paraya ihtiyacım’ yok derken, yapılmak istenenlerle mahkemede hesaplaşacağını söyledi. Fırat bütün kurallara uyarak başvurularını yaptıklarını belirtti.

BENİM PARAYA İHTİYACIM YOK

Gazeteci Fırat ise haberle ilgili sosyal medyasından üç sayfalık bir açıklama yayımladı. Kamuoyuna diye başlayan açıklamada Fırat, paraya ihtiyacı olmadığını söylerken emeklilik projesi olarak bir arazi aldığını belirtti. Açıklamasında, “Dünyanın gitmekte olduğu yerden hareketle, Bill Gates’in bile tarım arazilerine olan ilgisini düşünecek olursak üretim yapmaya karar verdim. Bunu ailemle birlikte kızımın da parasıyla ve geleceği için yaptım. İki yıldır bende olan arazi için çok ciddi paralar harcadım. İki yıldır bu arazide ekim yapan bir kadınım. Yatırımı büyütmeye karar verdim. Kendi adımı da hiç saklamadım. Birilerinin üzerine yaparak başkaları gibi arka kapılardan dolanmayı da dürüst bulmadım. Ancak beni görüp de kimse bana kapı açmasın diye vekaletimi şoförüme verdim; tüm kurallara uyun diyerek. Bu süreçte hiçbir bakanlık yetkilisini aramadım. “ dedi.

22 MİLYON LİRALIK YATIRIM

İlk başvurusunun reddedildiğini ve iki yılda bir sürü denetimden geçtiklerini anlatan Fırat, “Tarım sektöründe ciddi bir sorun varken, farkındalık da yaratabilmek amacıyla tamamladığımda 22 milyon TL’lik bir yatırımı Ankara’ya yapmış olacağız. Denetimlerden sonra ve tüm yatırımları yaptıktan sonra her kadın girişimcinin hakkı olan hibeyi almaya hak kazanacağız. “ diye yazdı.