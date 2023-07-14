E Hande de döndü. Hande Fırat Miçotakis ile selfie çekti. İlişkiler kötüyken "Yunan adalarını gitmeyin" demişti

Editör: İsa Karaarslan

Geçen Sene Türkiye ile Yunanistan arasında kriz varken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Benim için artık Miçotakis diye biri yok” demiş ve başbakanı ‘Türkiye’ye F-16 satışlarını engellemeye çalışmak’la suçlamıştı. Daha sonraki açıklamalarında ise Erdoğan, Yunanistan’la ilgili “O kapıyı kapattık. Bitti o iş” demişti.

Ege Denizi kıyısındaki İzmir’de Efes-2022 Tatbikatı’nı izleyen Erdoğan, “Yunanistan’ı adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uymaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum” demişti.

“YUNANLILAR ‘TÜRKLER GELSİN’ DİYE AĞLIYORLAR”

CNN Türk Moderatörü Hande Fırat da 3 Haziran 2022’de CNN Türk yayından şunları demişti:

“Sevgili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, bu adalara gidiyorsunuz. Bakın bunları silahlandırdılar. Türkiye’yle de uğraşıyorlar. Lütfen en azından bu sene paranızı Türkiye’de harcayın, bunlara harcamayın. Şu Türkler adalara gitmesin bakayım. Çok ciddi para bırakıyorlar. Yunanlılar ‘Türkler gelsin’ diye ağlıyorlar.”

MİÇOTAKİS’LE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Ancak tüm bu olanların ardından Erdoğan ve Miçotakis Litvanya’daki NATO zirvesinde dün görüşüp el sıkıştı. Fotoğrafı Twitter’dan paylaşan Erdoğan, “Toplantımız ülkelerimiz için hayırlara vesile olsun” diye yazdı.

İlişkiler iyi olmaya başlamasının ardından Hande Fırat Miçotakis’le fotoğraf çektirdi.

Fırat Miçotakis’le çektiği fotoğrafı Instagram’dan “‘Selfie çektirmem’ dedi, mutlaka çekeceğiz dedim” diye paylaştı.