Berna Laçin ameliyat olacak

Oyuncu Berna Laçin, ayağındaki sorun nedeniyle ameliyat olacağını açıkladı.

Ameliyat öncesi son hazırlıkları tamamlamak için alışverişe çıkan Laçin, şöyle konuştu:

MESLEKİ BİR HASTALIK DİYEBİLİRİM

"Yarın sabah ayağımdan ameliyat olacağım. Bu nedenle alışverişe çıktım. Sabahlık, gecelik gibi şeyler aldım. 15 gün robotik bir alette kalacak ayağım. Bu yıl tiyatroyu da biraz geç açacağım. Mesleki bir hastalık diyebilirim. Yıllarca işimiz gereği hep ayakta kaldık."

