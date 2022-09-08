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Sosyal medya bu tartışmayla birbirine girmişti. Hande Fırat 15 Temmuz gecesi ile ilgili iddialara köşe yazısıyla yanıt verdi

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyle ilgili kendisi hakkında ortaya atılan iddialara köşe yazısı üzerinden yanıt verdi.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 20:31
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 20:34
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Hande Fırat 15 Temmuz gecesiyle ilgili iddialara köşe yazısıyla yanıt verdi

Sosyal medya bu tartışmayla birbirine girmişti. Hande Fırat 15 Temmuz gecesi ile ilgili iddialara köşe yazısıyla yanıt verdi
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15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile canlı yayında Facetime üzerinden bir görüşme gerçekleştiren Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, 15 Temmuz yayınıyla ilgili iddialara köşesinden 9 maddelik bir yanıt verdi.

FETÖ’cü Cevheri Güven, Hande Fırat hakkında 15 Temmuz gecesi Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeyi MİT’çi yılmazla önceden ayarladığını iddia etmişti.

Fırat, “FETÖ'nün altı yıl önceki yalanı, FETÖ'cüleri unutanlar ve yalanlara inananlar” başlıklı köşe yazısında 9 madde yazarak hakkındaki iddialarla ilgili şunları yazdı:

"1- Nuh Yılmaz dönemin MİT Basın Danışmanı idi. Darbeden bir gün önce kendisiyle görüşmedim. Bu durum gayet basit bir şekilde telefon sinyallerinden (HTS kayıtları) anlaşılabilir. Haydi çıkarın kayıtları!

2- Gazeteci, her kurumun basın danışmanıyla görüşür. Özellikle darbe gecesi kaçmak ya da saklanmak yerine işe giden ben; doğal olarak tüm basın danışmanlarını, tüm siyasileri, tüm kurumların yetkililerini gece boyu aradım.

3- Evdeki kıyafetlerimle fırladım ofise... Jetler uçarken; takım elbise giyip makyaj yapmak da aklıma gelmedi.

4- Cumhurbaşkanı’nın Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan’ı da gece boyu sürekli aradım. Başkaları da arasalardı... Sosyal medyada, “Erdoğan öldü, kaçtı” saçmalıkları yayılınca ve kapıda yaptığı açıklamayı göremeyince de “Bana bağlanın” dedim.

5- 15 Temmuz yayınından kimsenin haberi yoktu. Ne Aydın Doğan ile ne de dönemin Genel Yayın Yönetmeni ile konuşacak vaktim ya da fırsatım oldu. Aydın Doğan, Mehmet Ali Yalçındağ, Ferhat Boratav, Erdoğan Aktaş konuşabilirler. Asıl o gece İstanbul rejide oturan Sema Bingöl anlatsın. Benim bağırmam, el sallamam, dönün bana demem üzerine; beni yıllardır tanıdığı için kendisi inisiyatif kullanıp yayına beni aldı.

6- O gece darbe bildirisinin kim tarafından yayına verildiği, biz “Vermeyin” deyince nerede, ne kavgalar çıktığını ise tarihin karanlıklarına bırakıyorum. Benim karanlıklarla işim olmaz.

7- Aydın Doğan dahil kimsenin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız bağlantıdan haberi yoktu. Saniyeler içinde gelişen bir olaydı. Ben, Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ankara’da açık ofiste benimle çalışan arkadaşlarım o birkaç saniyeyi beraber yaşadık.

8- O yayından ve darbe gecesinden bir ay sonra İstanbul’da Aydın Doğan ile sohbet ederken: “Hande, şimdi bir de gerçek anlamda yayına alırsan düğünün benden” dedi.

9- Tanışıp evlenmeye karar verdiğim eşim ise zaten böyle bir teklifi asla kabul etmezdi, etmedi de... Faturalar bilginize sunulmuştur."

NE OLMUŞTU?

Hürriyet gazetesi yazarı ve Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı canlı yayın, sosyal medyada tekrar gündem oldu.

Oyuncu Berna Laçin Twitter hesabından, Aktif Haber’in “CNN Türk’ün Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın,  Erdoğan’nın halkı sokaklara çağırdığı görüşmeyi, MİT’çi Nuh Yılmaz’la önceden ayarladığını gazeteci Cevheri Güven ortaya çıkarıldı” iddiasını alıntılayarak, “Bunu araştıracak gazeteci dostlardan haber bekliyoruz” diye yazmıştı.

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