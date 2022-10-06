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  • Berna Laçin ahlaksız takipçisini tek cümle ile tuş etti. Elektrik faturasını paylaşınca bir takipçi ''Genelev mi işletiy

Berna Laçin ahlaksız takipçisini tek cümle ile tuş etti. Elektrik faturasını paylaşınca bir takipçi ''Genelev mi işletiyorsun'' diye sordu

Ünlü oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir diyaloğa girdi. Bu ay evlerine 33 bin lira elektrik faturası geldiğini belirten Laçin, bir takipçisinin "Genelev mi diskotek mi işletiyorsun?" sorusuna, "İş başvurusunda bulunacak sanırım" diyerek yanıt verdi.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 10:14
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Berna Laçin'den ''Genelev mi işletiyorsun?'' sorusuna çok konuşulacak cevap

Berna Laçin ahlaksız takipçisini tek cümle ile tuş etti. Elektrik faturasını paylaşınca bir takipçi ''Genelev mi işletiyorsun'' diye sordu
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Sosyal medyada gündeme dair sık sık paylaşımlarda bulunan oyuncu Berna Laçin gelen zamlara da isyan etti. Laçin Twitter'dan yaptığı paylaşımda evine gelen elektrik faturasını açıkladı.

"GEÇEN AY 22 BİN, BU AY..."

Laçin, "Geçen ay elektrik 22 bin geldi diye serzenişte bulunmuştum ya hani, uzaktan çalışma düzeni olduğu için tek tük gelen var diye, bu ay elektrik faturası 33 bin lira geldi. Cevap, yine zam" dedi.

 


Oyuncunun bu paylaşımını alıntılayan biri, "Genelev mi işletiyorsun, diskotek mi?" diye sordu. Laçin bu şoke eden soruya, "İş başvurusunda bulunacak sanırım" diyerek yanıt verdi.

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Asker
6.10.2022 11:29
Helal olsun tam kapak olmuş.  
 
Tozanlı
6.10.2022 11:21
Ülkemizdeki,psikolog,psikiyatr, neden doğru dürüst ses çıkartmaz ,çünkü memleket. Narşişt,şirofren, ruh sağlığı bozuk insanlarla dolu ve bu bölümler için çok iyi geçim ve ilaç deneme yeri onun için bu  
 
Yalnız adam
6.10.2022 11:15
Kapak değil, tencereyi geçirmiş kafasına.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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