Hande Sarıoğlu'nun yıllar önce Aşk-ı Memnu'da oynadığı ortaya çıktı. Estetiksiz halini görenler tanıyamadı

Cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen ünlü spiker Hande Sarıoğlu oryantal yaptığı anları paylaştığı için işinden olmuştu. O günden beri gittikçe popülerleşen ve spor yorumlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü spikerin yıllar önce efsane dizide rol aldığı ortaya çıktı.

Geçmişte oyunculuk deneyimi olduğu bilinen Hande Sarıoğlu, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı ve tekrar bölümleriyle hala büyük ilgi gören Aşk-ı Memnu'da rol aldığını duyanlar çok şaşırdı.

Hande Sarıoğlu, şöhret olmadan önce Türk televizyonlarının efsane dizisi Aşk- ı Memnu'da düğün organizatörü olarak yer almış. Nihal ve Behlül'ün düğünlerini organize eden Sarıoğlu, dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte düğün hakkında konuşurken görülüyor.

Sarıoğlu'nun estetiksiz halini görenler ünlü ismi tanımakta güçlük çekti. Hande Sarıoğlu'nın dizideki kareleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ünlü ismin eski haline; 'Tanıyamadım', 'Hande olduğuna inanamıyorum', 'Estetik harikası olmuş' gibi yorumlar yapıldı.