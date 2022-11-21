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Hande Soral'ın yeni projesi belli oldu

Oyuncu Hande Soral, sekiz yıl önce hayatını kaybeden şarkıcı Murat Göğebakan’ın yaşam öyküsünü sinema perdesine taşıyacak ‘Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı’ filminin kadrosuna dahil oldu.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 17:17
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Hande Soral ‘Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı’ filminin kadrosuna katıldı

Hande Soral'ın yeni projesi belli oldu
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2014 yılında yaşama veda eden şarkıcı Murat Göğebakan’ı Burak Sevinç’in canlandırdığı ‘Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı’ filminin oyuncu kadrosuna Hande Soral katıldı. Soral, ‘Kalbim Yaralı’da Burak Sevinç’in partneri olarak Göğebakan’ın ilk eşi olan Gül karakterine hayat verecek. 

Yönetmenliğini ve senaristliğini Ali Ayyıldız’ın üstlendiği filmde Göğebakan’ın hayata tutunması, müzikle tanışması, aşk ile sınavları, ‘Ben Sana Aşık Oldum’ ve ‘Vurgunum’ diyen milyonlarla buluşmaları ile seyircisine, oğluna, eşine vedası anlatılacak. 

Oğuz Sözen ve Serkan Günay’ın yapımcılığını üstlendiği, çekimleri Metronom Film Yapım ve CNS Productions’ın yapımcılığında devam eden ‘Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı’, 2023’ün ilk aylarında seyirciyle buluşacak.
 

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