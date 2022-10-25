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İnternetten kitap alanlar dikkat: Avantajdan çok dezavantajı var

Salgınla birlikte daha da yaygınlaşan internet alışverişi konusunda dikkat edilmesi gereken bazı detaylar mevcut. Kırtasiyeciler, tüketicilerin internet üzerinden yapılan kitap alışverişinin avantajdan çok dezavantajı olduğuna dikkat çekti.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 11:25
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İnternetten kitap alanların dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir

İnternetten kitap alanlar dikkat: Avantajdan çok dezavantajı var
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Pandemiyle birlikte internet alışverişi hız kazandı. 20 yıla yakındır kırtasiye sektöründe işletmecilik yapan Mehmet Şah Kaan, tüketicilere, internet üzerinden alınan kitapların baskı tarihine ve korsan olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiği uyarısı yaptı. Tüketicinin internet üzerinden aldığı kitabın ihtiyacını karşılayabilecek bir ürün olup olmadığına dair sorgulama yapması gerektiğini söyleyen Kaan, “Müşteri yaptığı alışverişte herhangi bir problem yaşadığı zaman, muhakkak aldığı ürünü aynı gün içerisinde kargoya vermesi gerek. Tüketici bu kitabın iadesiyle bir hafta 10 gün uğraşacak. Böylelikle alıcı zaman kaybı yaşamış oluyor” ifadelerini kullandı.

Kitap fiyatlarındaki karşılaştırmasını esnaf ile internet üzerinden yapması gerektiğini söyleyen Kaan, “Alıcı fiyat karşılaştırılmasını yaptıktan sonra herhangi bir fark olmadığını görürse esnaftan almaları daha iyi olacaktır. Tüketici olur da yanlış bir kitap almış olabilir, ya da baskıda bir hata olursa, 10 gün içerisinde en azından esnaftan değişim talep edebilir. Ama internet üzeri alışverişlerde böyle bir seçenek sunulmuyor. Bundan dolayı internet üzeri alışverişlerde avantajlardan çok dezavantajlar mevcut” dedi.

“Tüketici, internet üzerinden alacağı kitabı iyice araştırıp seçmesi gerekiyor” diye konuşan Kaan, “Öğrenciler kitap aldığı sitenin güvenli olup olmamasına dikkat etmelidir. Kitapta baskı hatası olduğu zaman direkt kargo iadesine verilmesi gerekiyor. Bu konularda tüketici çok dikkat etmelidir” açıklamalarında bulundu.

(Kaynak: İHA)

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