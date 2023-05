Hangi bitkiler yorgunluk giderir

VÜCUDA GEREKLİ BAŞLICA MİNERAL VE VİTAMİNLER

Demir (kırmızı et, ıspanak ve bezelyede), kalsiyum (beyaz et, ıspanak ve bezelyenin yanı sıra kuru kayısıda da bulunur), D vitamini, B vitamini (beyaz et, yeşil sebze ve mantarda bol miktarda bulunur), antioksidanlar (üzüm, böğürtlen, kivi, sebze, domates, patates, elma, mango ve çekirdek).

Antep fıstığı beden ve zihin gücünü arttırır.

Ayçiçeği bedeni ve zihinsel yorgunluğu giderir.

Kakao sinir sistemine etki ederek yorgunluk duygusunu azaltır ve zindelik verir.

Üzerlik otu çayı yorgunluğa karşı faydalıdır.

Fasulyenin haşlama suyu yorgunluğa iyi gelir.

Armut zihinsel yorgunluğa faydalıdır.

Adaçayı ruhsal ve bedensel bitkinlik hallerinin geçmesinde faydalıdır. Hamile kadınlar kullanmamalıdır.