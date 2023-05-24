Hangi bitkiler yorgunluk giderir

Yaşam şartlarının ağırlığı yorgunluğu da beraberinde getiriyor. Peki, hangi bitkiler yorgunluk alır? İşte yanıtı…

Hangi bitkiler yorgunluk giderir

VÜCUDA GEREKLİ BAŞLICA MİNERAL VE VİTAMİNLER

Demir (kırmızı et, ıspanak ve bezelyede), kalsiyum (beyaz et, ıspanak ve bezelyenin yanı sıra kuru kayısıda da bulunur), D vitamini, B vitamini (beyaz et, yeşil sebze ve mantarda bol miktarda bulunur), antioksidanlar (üzüm, böğürtlen, kivi, sebze, domates, patates, elma, mango ve çekirdek).

Antep fıstığı beden ve zihin gücünü arttırır.

Ayçiçeği bedeni ve zihinsel yorgunluğu giderir.

Kakao sinir sistemine etki ederek yorgunluk duygusunu azaltır ve zindelik verir.

Üzerlik otu çayı yorgunluğa karşı faydalıdır.

Fasulyenin haşlama suyu yorgunluğa iyi gelir.

Armut zihinsel yorgunluğa faydalıdır.

Adaçayı ruhsal ve bedensel bitkinlik hallerinin geçmesinde faydalıdır. Hamile kadınlar kullanmamalıdır.

Öne Çıkanlar
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
Konyaspor küme düşüyor! Recep Çınar başarısızlığın sorumlusunu açıkladı
Konyaspor küme düşüyor! Recep Çınar başarısızlığın sorumlusunu açıkladı
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Son Haberler
Ekrem İmamoğlu: Siyaseti, kutsalımız olan bu caminin içine niye sokuyorsunuz Siyaset
Ekrem İmamoğlu: Siyaseti, kutsalımız olan bu caminin içine niye sokuyorsunuz
Konya'da vincin çarptığı üst geçitteki çocuk yaralandı Güncel
Konya'da vincin çarptığı üst geçitteki çocuk yaralandı
İdil ne demek? İdil isminin anlamı nedir? Keşfet
İdil ne demek? İdil isminin anlamı nedir?
Stresi yok eden bitkiler Şifalı Bitkiler
Stresi yok eden bitkiler
Rusya: Kiev'e silah sevkiyatı, hedeflerimizden vazgeçirmeyecek Dünya
Rusya: Kiev'e silah sevkiyatı, hedeflerimizden vazgeçirmeyecek
İşte Söğüt Ağacının müthiş etkileri Şifalı Bitkiler
İşte Söğüt Ağacının müthiş etkileri
78 yaşındaki ünlü aktör uzmanı olduğu konuyu açıkladı Magazin
78 yaşındaki ünlü aktör uzmanı olduğu konuyu açıkladı