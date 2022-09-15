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Pil yüzdesi hangi cihazlarda görülecek. Apple kararını açıkladı

8 Eylül'de gerçekleştirilen Apple etkinliğinde tanıtılan iPhone 14 ile duyurulan iOS 16 güncellemesi ile birlikte hangi cihazlarda pil yüzdesi gösterileceği de açıklandı. İşte o cihazlar...

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 17:18
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Hangi cihazlarda pil yüzdesi gösterileceği açıklandı

Pil yüzdesi hangi cihazlarda görülecek. Apple kararını açıkladı
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Apple, iPhone 14 serisini tanıtmasıyla birlikte gündemden düşmüyor. Apple Haziran ayındaki WWDC 22 etkinliğinde akıllı telefon, tablet, saat ve bilgisayarlar için geliştirdiği işletim sistemlerinin yeni sürümünü ayrıntılı bir şekilde duyurmuştu.

Kullanıcıların uzun zamandır beklediği iOS 16.1 beta güncellemesi de etkinlikten sonra yayınlandı. Güncellemeyle birlikte pil yüzdesinin daha fazla iPhone modelinde gözükeceği aktarıldı.

Apple’ın yptığı açıklamalarda “iPhone XR, iPhone 11 ve iPhone mini modelleri pili yüzdesini etkinleştirebilecek” ifadeleri kullanıldı.

Apple iOS 16 güncellemesini iki gün önce kullanıcılarıyla paylaşan Apple, çeşitli yenilikleri kullanıcılarına sundu. Bunlardan biri de iPhone X ve sonraki modellerin durum çubuğunda pil yüzdesini etkinleştirme özelliği olarak tanıtılmıştı. Fakat bu yenilik iPhone XR, iPhone 11 ve iPhone mini modelleri için geçerli olmadı.

iOS 16.1 beta sürümünün bugün geliştiricilere sunulmasıyla birlikte şirketin fikrinin değişti. Yeni beta sürümü, desteklenmeyen iPhone modelleri için durum çubuğundaki pil yüzdesini de etkileştirdi.

Apple, konuylailgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Bazı kullanıcılar ise iPhone XR ve iPhone 11’in diğer iPhone modellerine göre daha düşük piksel yoğunluğuna sahip bir LCD’ye sahip olmasını sebep olarak gösterdi.

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