Hangi gıdalar erken yaşlandırıyor? Erken yaşlanmanın sebebi ortaya çıktı

Yaş alma önlenemese de tüketilen besinler ve uygulanan bakımlarla yaşlanmaya meydan okumak mümkün. Uzmanlar işlenmiş gıdalar, hareketsiz yaşam ve az su tüketimi gibi durumların erken yaşlanmaya davetiye çıkardığını ortaya koydu. Peki, hangi gıdalar erken yaşlandırıyor?

Yaşlanmayı durduramasak da spor, bakım ve sağlıklı gıda alışkanlıkları yaşlanmanın önüne geçebilmemizi sağlıyor. Özellikle yeterli miktarda su tüketimi cilt sağlığı için son derece önemli.

HANGİ GIDALAR ERKEN YAŞLANDIRIYOR?

Erken yaşlanmanın sebeplerinin başında şeker tüketimi yer alıyor. Gereğinden fazla şeker tüketmek cilt için oldukça zararlı. Özellikle şeker cildin erken yaşlanmasına sebep olarak cildin yaşlanma hızını arttırıyor.

Şeker tüketimi meyve ve doğal gıdalarla karşılanabilir. Bu da cilt için fayda sağlar.

Cilde buhar uygulaması çok sık yapılan bir cilt bakımı rutini olsa da uzmanlar sıcak su ve buhar uygulamasının cilt için zararlı olduğunu söylüyor. Bunun sebebi ise sıcak suyun cilt gözeneklerini büyültmesi, tahriş ve kızarıklığa davetiye çıkarması.

Bağışıklık sistemi, cilt sağlığı ve vücudumuzun genel sağlığı için fast food gibi hazır ve işlenmiş gıdaların tüketilmemesi gerekiyor.

Cilt bakımında sivilce sıkılması da bir diğer hatalı davranış. Sıkılan sivilce o bölgede enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir.

Cilt bakımında yapılan yanlışlardan bir diğeri de kuru ve dökülen cilt yapısına sahip kişilerin peeling uygulaması. Kuru ve dökülen ciltliler peeling yapmaması öneriliyor.

Güneş ışınlarına direkt maruz kalması erken yaşlanmaya yol açan bir diğer faktördür. UV ışınları cilt hücrelerine zarar vererek, DNA yapısını bozar.

Sigara ve alkol kullanımı da erken yaşlanmaya davetiye çıkarır.

Düzensiz uyku rutini de yaşlanmayı tetikleyen bir diğer faktördür.