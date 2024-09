Hangi gün hangi dizi yayınlanacak?

Tek dizinin (Yalan-Kanal D) yayında olduğu ve sıkıcı bir yazın ardından 2024-2025 televizyon sezonu yarın başlıyor. Peki, ekranlarda son durum ne? Birlikte bakalım.

Yeni sezon 5 diziyle açılıyor. İlk hafta; 3 Eylül Salı Bir Gece Masalı (atv), 6 Eylül Cuma Kötü Kan (NOW TV), 7 Eylül Cumartesi Yabani (NOW TV) ile Gönül Dağı (TRT 1) ve 8 Eylül Pazar günü Kirli Sepeti (NOW TV) ekranlara gelecek. İkinci hafta, 9 Eylül Pazartesi izleyici karşısına çıkacak Deha (Show TV) ile başlayacak. Mehmed Fetihler Sultanı (TRT 1) yetişirse 10 Eylül’de yayınlanacak, yetişmez ise de 17 Eylül Salı akşamı yeni sezona start verecek. Kızılcık Şerbeti (Show TV), Yalı Çapkını (Star TV) ve Kara Ağaç Destanı (TRT 1), 13 Eylül Cuma akşamı yeni sezona ‘Merhaba’ diyecek. Üçüncü haftanın açılışı 17 Eylül Salı akşamı Bahar (Show TV) ile yapılacak. 18 Eylül Çarşamba Sandık Kokusu (Show TV) izleyicisiyle buluşacak. 30 Eylül Pazartesi ise Kızıl Goncalar (NOW TV), 2. sezonuna başlangıç yapacak.

Ekran hattında son durum bu şekilde… Yeni sezon öncesi tüm yapımlara reytingi bol, harika bir sezon diliyorum.

*****

‘Tutuklu’ya akustik yorum

Ayten Rasul, yeni akustik cover şarkısı ‘Tutuklu’yu DMC etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözü ve müziği Sezen Aksu’ya ait şarkının düzenlemesi Enes Yolcu imzası taşıyor. Şarkıya Murat Genç’in yönetmenliğini üstlendiği güzel bir klip çekilmiş.

Ayten Rasul’un seslendirdiği ‘Tutuklu’, son dönemlerde dinlediğim en iyi Sezen Aksu cover yorumlarından birisi. Keyif alarak dinledim. Yolu açık olsun.

****

Günlük dizilerde son durum

Özellikle akşam kuşağı için yeni televizyon sezonu yarın başlayacak. Diğer yandan günlük dizilerle ilgili de yeni gelişmeler var.

Hâlihazırda şu an devam eden 2 günlük dizi var; Ayazın Sonu Güneş (Kanal D) ve Emanet (Kanal 7). Bizi Birleştiren Hayat (Kanal D) ise, 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 11.00’de ekranlara gelecek.

Kan Çiçekleri (Kanal 7), Rüzgârlı Tepe (Kanal 7), Esaret (Kanal 7), Gelin’in (Kanal 7) henüz yayın tarihleri belli değil. Bu diziler de yakında yeni sezonlarıyla izleyici karşısına çıkacak.