6 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Hangi illerde, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Hatay depremleri kaç büyüklüğünde?

Hangi illerde, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Hatay depremleri kaç büyüklüğünde?

Son depremler listesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından paylaşılıyor. Kahramanmaraş’ın ardından hangi illerde kaç büyüklüğünde deprem oldu araştırılıyor. Peki, Hangi illerde, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Hatay depremleri kaç büyüklüğünde?

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 11:06
Takip Et

Hangi illerde, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Hatay depremleri kaç büyüklüğünde?

Hangi illerde, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Hatay depremleri kaç büyüklüğünde?
+
Aa
-

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen 7,4’lük deprem beraberinde pek çok ili de vurdu. Kahramanmaraş’ın ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da da deprem hissedildi. Peki, Hangi illerde, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Hatay depremleri kaç büyüklüğünde?

KAHRAMANMARAŞ'TA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Deprem sonrası Kahramanmaraş'ta bir bölgede büyük bir yangın çıktı.

GAZİANTEP’TE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 04.26'da 6,4, saat 04.28'de 6,6; İslahiye ilçesinde saat 04.36'da 6,5, İslahiye ilçesinde saat 04.58'de 5,3; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 05.01'de 5.3; Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.00'te 5,3 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE SON DURUM NE?

Kahramanmaraş depremi sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay depremin ağır bilançosunu açıkladı.

Fuat Oktay, ‘’Depremin ardından bakanlarımız bölgeye gitti. Son derece ağır hava şartlarıyla mücadele ediyoruz. Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Maraş'ta 200 kişi yaralandı. 300 bina yıkıldı. Hatay’da 4 kişi vefat etti.

284 KİŞİ VEFAT ETTİ 2 BİN 323 KİŞİ YARALI

Burada kesinleşmedikçe bu sayıları doğrudan sizlerle paylaşmak istemiyoruz. Her biri bir can. Hatay'da 4 can kaybımız, 7 yaralımız var. Osmaniye'de 20 kaybımız var, 200 yaralımız ve 83 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 13 kaybımız, 22 yaralımız, 100 yıkılan binamız. Diyarbakır'da 14 kaybımız var. Urfa'da 18 kaybımız, 200 yaralımız ve 60 yıkılan bina var. Gaziantep'te 80 kaybımız, 600 yaralımız var. Kilis'te 8 yaralımız, Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız var.

Malatya'da da yine 47 kaybımız 550 yaralımız, 300 yıkılan binamız var. Toplam 284 vefatımız, 2 bin 23 yaralımız ve 1710 yıkılan binamız var. Toplam 2786 arama kurtarma ekibimiz sahada, her an bu sayı artıyor.

Hatay havalimanı uçuşlara kapalı. Artçı deprem konusunda 78 artçı deprem sözkonusu... 6'dan büyük 3 artçı deprem, 5'ten büyük 8 artçı oldu’’ açıklamalarında bulundu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
1
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
2
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
3
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
4
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
5
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
6
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Kerem Ökten herkesi uyardı. İstanbul’a karın yayılacağı saati açıkladı
7
﻿Kerem Ökten herkesi uyardı. İstanbul’a karın yayılacağı saati açıkladı
﻿Kerem Ökten herkesi uyardı. İstanbul’a karın yayılacağı saati açıkladı
﻿Depremden etkilenen illerin hava durumu 
﻿Depremden etkilenen illerin hava durumu 
﻿Depremden etkilenen illerin hava durumu 
﻿Adıyaman’da son durum
﻿Adıyaman’da son durum
﻿Adıyaman’da son durum
﻿Kızılay ekipleri deprem bölgesine hareket etti
﻿Kızılay ekipleri deprem bölgesine hareket etti
﻿Kızılay ekipleri deprem bölgesine hareket etti
﻿Depremzedelerin ihtiyaç listesi yayımlandı
﻿Depremzedelerin ihtiyaç listesi yayımlandı
﻿Depremzedelerin ihtiyaç listesi yayımlandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.