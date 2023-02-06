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Polonya, Romanya ve Litvanya'dan Türkiye'ye yardım açıklaması

Polonya, Romanya ve Litvanya, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye'ye yardım gönderecek.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 13:16
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.6 büyüklüğünde deprem. Polonya, Romanya ve Litvanya'dan Türkiye'ye yardım açıklaması

Polonya, Romanya ve Litvanya'dan Türkiye'ye yardım açıklaması
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Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Twitter hesabında, "Türkiye'ye yardımımızın kabulüne dair resmi onay aldık. İtfaiyeciler bugün Türkiye'ye gidecek." paylaşımında bulundu.

Kaminski, Polonya'dan 76 itfaiyeci ile 8 kurtarma köpeğinin, Türkiye'ye gönderileceğini kaydetti.

Romanya hükümeti de Türkiye'ye yardım ekipleri göndereceğini açıkladı.

Romanya Acil Durumlar Komitesi, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile istişarenin ardından, depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ve sağlık ekipleri göndereceklerini duyurdu.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielus Landsbergis de depremden büyük üzüntü duyduğunu belirterek "Litvanya olarak kurtarma ve yardım operasyonuna destek olmak için çadır, battaniye ve tıbbi hizmetler sağlamaya hazırız." ifadesini kullandı.

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