AFAD ekipleri malzeme yok diye geri gitti iddiası. Adıyaman'da durum çok fena. İnsanlar enkaz altında yardım bekliyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem Adıyaman’da da yıkıcı bir etkiye sebep oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcıası Fuat Oktay Adıyaman’da ölü sayısının 28 olduğunu açıkladı.

Sosyal medyada Dilek Yılmaz Portakal adlı kullanıcı, AFAD ekiplerinin yardıma gelip malzeme olmadığı gerekçesiyle geri gittiğini öne sürdü.

Paylaşımda Portakal, “Adıyaman 3.cevre yolu 26340.sokak hasoğlu apartman A blok komple çöktü lütfen sesimizi duyun tüm ailem içinde kimse yok afat in malzemesi yok muş gelip geri gitti nolur sesimizi duyun.....” dedi.

Öte yandan yine yapılan paylaşımlara göre bölgeye yardım beklendiği ama henüz ulaşılamadığı ve enkaz altında vatandaşların olduğu iddia ediliyor.

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