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Adıyaman Belediye binası moloz yığınına döndü

10 ili etkileyen 7.4’lük depremde Adıyaman Belediye binası yerle bir oldu. İçeride personelin olup olmadığı ise bilinmiyor.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 12:17
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Adıyaman Belediye binası depremde yıkıldı

Adıyaman Belediye binası moloz yığınına döndü
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Kahramanmaraş'tan sonra en büyük yıkımı yaşayan illerin başında gelen Adıyaman'da depremin yıkıcı etkisi günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı.

Adıyaman Belediye binası başta olmak üzere birçok resmi kuruluşa ait binalar, vatandaşlara ait konutlar ile işyerleri moloz yığınına döndü.

Kurtarma çalışmaları devam ederken enkaz altında kimsenin olup olmadığı ise bilinmiyor.

YOLDA DERİN YARIKLAR OLUŞTU

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ise deprem sonrası ilçe merkezindeki yolda derin yarıklar oluştu.

Trafiğe tamamen kapanan yolda yaklaşık yarım metre genişliğinde, bir metre derinliğinde yarıkların yanı sıra, yer yer çökmeler yaşandı.

Yol kenarındaki birçok bina da ağır hasar alırken, yoldaki tahribat nedeniyle kurtarma çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.

DEPREM SONRASI AFAD'TAN UYARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,4'lük depremin ardından vatandaşlara "Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının" uyarısı yapıldı.

AFAD tarafından yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı:

"Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının"

SOYLU'DAN ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uluslararası yardım çağrısı yaptıklarını belirterek "Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Dördüncü seviye uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. Bu açıdan şu andaki son durumumuz bu." dedi.

Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

Çok yerden ihbar geliyor. Şu anda arama kurtarma ekiplerimiz bölgelere sevk edildi. Kargo uçaklarımız hazırlanıyor, bölgelere sevk edildi. İlk işimiz arama kurtarma çalışmalarını yapmak. Bunun için de bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Dördüncü seviye uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. Bu açıdan şu andaki son durumumuz bu.

Şu ana kadar 6 şiddetinin üzerinde 22 deprem meydana geldi. En büyüğü 6.6 şiddetinde. Şu an can kaybı noktasında açıklama yapmamız mümkün değil. Bakan arkadaşlarımızla birlikte hepimiz depremin etkilediği illere gidiyoruz. Kargo uçaklarımız hazır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Vatandaşlarımızın bulunduğu yerlerde araçları hareket ettirmemeleri önem taşımaktadır. Önceliğimiz, enkaz altından kurtarılmaları ve hastaneye sevk edilmeleridir.

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yasin
6.02.2023 12:48
uzmanlar akkuyunun zemini kötü çöküyor dediler. erdoğan inadına santrali yaptırıyor.  
 
Ülkü turan
6.02.2023 12:35
Şimdi mevlitler okutmayin kitabımız Kur'an derki ben size akıl verdim kullanın der..deprem değil bina öldürür .,bunu biliyoruz.99 dan beri 23 yılda ne yaptiniz  
 
1950
6.02.2023 12:22
Yalandan dua edeceğinize, sağlam yapsan olmaz mi? Şimdi bunun suçlusu da Rabbim dersiniz!!  
 
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