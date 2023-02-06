Borsa düşerken çimento fabrikalarının hissesi tavan yaptı. Bu toplum ne zaman böyle kötü oldu?

Türkiye 10 ilde yaşanan depremin acısını yaşarken borsada fırsatçılar çimento hisselerini tavan yaptırdı.

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Maraş başta olmak üzere bir çok ilde yüzlerce bina çöktü ve onların altında binlerce insan yaşam mücadelesi veriyor.

Tüm Türkiye bu acıyı yaşarken borsada ise büyük tepkiye neden oldn bir fırsatçıkık yaşandı. Başkalarının acısından fırsat çıkartanlar borsada çimento hisselerine saldırdı. Oyak çimento, Konya Çimento, Göltaş Çimento hisseleri tavan oldu.