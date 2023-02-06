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Borsa düşerken çimento fabrikalarının hissesi tavan yaptı. Bu toplum ne zaman böyle kötü oldu?

Deprem bölgesinde beton altında ölüm kalım savaşı verilirken, fırsatçılar yıkılan binaların yenisini yapma derdine düştü. Binlerce kişinin enkaz altında olduğu saatlerde borsada çimento hisseleri tavan oldu.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 11:09
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Borsa düşerken çimento fabrikalarının hissesi tavan yaptı

Borsa düşerken çimento fabrikalarının hissesi tavan yaptı. Bu toplum ne zaman böyle kötü oldu?
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Türkiye 10 ilde yaşanan depremin acısını yaşarken borsada fırsatçılar çimento hisselerini tavan yaptırdı.

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Maraş başta olmak üzere bir çok ilde yüzlerce bina çöktü ve onların altında binlerce insan yaşam mücadelesi veriyor. 

Tüm Türkiye bu acıyı yaşarken borsada ise büyük tepkiye neden oldn bir fırsatçıkık yaşandı. Başkalarının acısından fırsat çıkartanlar borsada çimento hisselerine saldırdı. Oyak çimento, Konya Çimento, Göltaş Çimento hisseleri tavan oldu.

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Yalçın Türk..
6.02.2023 11:12
çünkü Türk olmakdan çıktık.. hertürlü edepden uzaklaşarak herşeyi kendi menfaatimiz çıkarımız için helal görmeye başladık..  
 
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