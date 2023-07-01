AKP’ye gönül ve oy verenlerin vazgeçemediği söylemdir:

Hani batmıştık? Battıysak Bodrum ve Çeşme’deki bu bayram yoğunluğu ne?

- Otoyollar arabalardan geçilmiyor.

- Batan bir ülkede bin liraya yemek yiyen insanlar olur mu?

- En fazla lüks otomobil Türkiye’de satılıyor.

- AVM’lerdeki lüks mağazalarda ürün kalmıyor?

- Lüks kafelerde 1 fincan kahveye 300 lira ödeniyor.

- Bir Pazar kahvaltısına 700 lira veriyorlar ve sahilde pazar günleri yer bulunmuyor.

Daha bunun gibi yüzlerce örnek veriliyor.

Gerçekten Türkiye battıysa bunlar neden oluyor?

Batan bir ülkenin karayolları otomobille dolu olur mu?

Batan bir ülkede insanlar 700 liralık bir Pazar kahvaltısı yapmak için saatlerce sıra bekler mi?

Bunların yanıtını kendinizde arayın.

Bu yazıyı okuyan kaç kişi bunları yapabiliyor?

Türkiye 85 milyon nüfusa sahip bir ülke.

Bu ülkenin kaçı o lüks hayatı yaşıyor?

Mesela siz yaşayabiliyor musunuz?

Bir emeklinin, bir memurun veya tüm çalışanlarının yüzde 40’ının asgari ücretli olduğu bir ülkede bunları kaç kişi yapabilir?

Karı koca bir öğretmen iki çocuğunu alıp 700 lira kişi başı bir kahvaltıya gidebilir mi?

Ya da bu kişiler bir arkadaşı ile Levent veya İstinye’deki AVM’deki lüks kafede 200 liraya Türk kahvesi içebilir mi?

Bunların kaçı bugün orta sınıf araç alabilir?

Bunun için verilere bakalım:

Kuzey Amerika'dan sonra en zengin kıta 103,2 trilyon dolarla Avrupa. Çin dışındaki Asya Pasifik ülkeleri 74,3, Çin ise 74,9 trilyon dolarlık servetin sahibi. Hindistan 12.8, Latin Amerika ise 10.9 trilyonluk servet barındırıyor. İsviçre'de her 100 kişiden 15'i milyonerken, Türkiye'de ise bin kişiye 2 milyoner düşüyor.

Milyoner deyince aklınıza Ali Koç gibi zenginler gelmesin. Bugün sıfır bir otomobil bir alınamayan 1 milyonu olan kişi sayısı.

BDDK'nin aylık verilerine göre, Aralık 2022 itibarıyla bankalarda “1 milyon liranın üzerinde” mevduatı olan “yurtiçi yerleşik mudi sayısı” (yerli milyoner sayısı) Aralık 2021'e kıyasla 290 bin 10 mudi artarak 760 bin 982'ye ulaştı.

Yani bunların açıklaması şu:

Türkiye’de 85 milyon halkın yaklaşık 75 milyonu karnını doyurmak için mücadele ederken geriye kalan 10 milyonluk bir sınıf ise vur patlasın çal oynasın yapıyor.

Buna gelir adaletsizliği deniliyor.

İşte milyonlar halk ekmek kuyruğunda 1 lira daha ucuza ekmek için mücadele ederken, 10 milyonluk kesim Türkiye’nin zengin ara yüzü olarak sunuluyor.

Tıpkı filmlerdeki gibi.