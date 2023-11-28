Hasan Arat'tan Feyyaz Uçar'dan sonra bir efsane isim daha. Yarın açıklayacak

Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat'ın Feyyaz Uçar'dan sonra yıldız bir isimle daha anlaştığı ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hasan Arat'tan Feyyaz Uçar'dan sonra bir efsane isim daha. Yarın açıklayacak

Beşiktaş'ta başkan adayları kongreye sayılı günler kala çalışmalarını sürdürürken, Hasan Arat efsane golcü Feyyaz Uçar'ı listesine alarak büyük ses getirmişti.

Arat, Feyyaz Uçar için "Yönetim kurulumuzda futbol şubesi ve futbol iletişiminden sorumlu yönetici olarak görev yapacak. Beşiktaşımız için çıktığı bu yolda kendisine başarılar diliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Siyah beyazlı kulüpte futbolu tamamen futboldan gelen isimlere vermeyi planlayan Arat'ın bir başka efsane isimle daha anlaştığı belirtildi.

Buna göre Arat seçilmesi halinde Beşiktaş'ın eski futbolcusu, kaptanı ve teknik direktörü Samet Aybaba'yı da futbol direktörü olarak görevlendirecek.

Aybaba kuracağı bir ekiple birlikte futbolun her şeyinden sorumlu olacak. Yapılacak transferleri, alt yapıyı, futbol planlamasını Aybaba ve ekibi yapacak. Yönetimde de bu işin sorumluluğunu Feyyaz Uçar üstlenecek.

Arat'ın Aybaba'yı da yarın açıklaması bekleniyor.

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