Yılmaz Erdoğan Beşiktaş'ın yönetimine aday gösterildi. Candaş Tolga açıkladı

Candaş Tolga Işık canlı yayında Yılmaz Erdoğan'ın Hasan Arat'ın yönetim kurulunda yer alacağını açıkladı.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: Haber Merkezi
Yılmaz Erdoğan Beşiktaş'ın yönetimine aday gösterildi. Candaş Tolga açıkladı

3 Aralık'ta yapılacak Beşiktaş başkanlığı seçimine günler kala gözler Serdal Adalı ve Hasan Arat'ın açıklayacağı isimlere çevrildi.

Hasa Arat katıldığı bir televizyon programında merak edilen soruları yanıtlarken programın sunucusu Candaş Tolga Işık'tan flaş bir iddia geldi.

Beşiktaş'ta başkan adaylarından Hasan Arat'ın listesinde Mete Vardar'ın yer alması beklenirken, merak edilen konulardan biri de Yılmaz Erdoğan'ın yönetimde yer alıp almayacağıydı.

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Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan Hasan Arat, "Yönetim kurulunuzda Yılmaz Erdoğan var mı yok mu" sorusuna yanıt verirken, "Nasıl cevap vereyim sana, başkalarına haksızlık olur, bütün basın dünyasına. Ben sessiz kalsam olur mu? Yarını bekleyelim. Yılmaz Erdoğan’ı çok seviyoruz ama onu söyleyeyim."

CANDAŞ TOLGA AÇIKLADI

Bunun üzerine Candaş Tolga, "Yılmaz Erdoğan Hasan Arat'ın listesinde benim adıma yazın geçin haberleri" dedi.

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