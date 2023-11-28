Hasan Arat Samet Aybaba'yı açıkladı

Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat Feyyaz Uçar'dan sonra bir bomba ismi daha açıkladı.

Aytunç Akın KAYNAK: Haber Merkezi
Hasan Arat Samet Aybaba'yı açıkladı

Samet Aybaba, Hasan Arat yönetiminde "Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü" olarak görev yapacak.

HASAN ARAT AÇIKLADI

Hasan Arat twitterdan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Değerli Beşiktaşlılar, Yönetimimiz döneminde görev yapacak çok önemli bir ismi bugün sizlerle paylaşmak istiyorum:

SAMET AYBABA

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Beşiktaş tarihinin efsane kaptanı ve Divan Kurulu üyesi Samet Aybaba, Hasan Arat yönetiminde "Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü" olarak görev yapacak. Beşiktaşımız için çıktığımız bu yolda kendisine başarılar diliyorum. Samet Aybaba kimdir? Futbola 1975 yılında İskenderunspor'da başlayan Samet Aybaba, 1977'de Beşiktaş'a transfer oldu. Efsane kaptan, 11 yıl boyunca toplam 334 lig maçında siyah-beyazlı formayı giydi. Samet Aybaba, Beşiktaş'ta 2 kez lig şampiyonluğuna ulaşırken, Serpil Hamdi Tüzün'ün Beşiktaş özkaynak düzeninden gelen ve daha sonra her biri efsane olan genç oyunculara ağabeylik yaptı.

Futbola uzun yıllar boyunca kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'ta veda etti. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe başlayan Aybaba, 729 maçlık teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaşımızın da aralarında bulunduğu 15 farklı kulüpte görev aldı. Samet Aybaba, Beşiktaş'ın derin bir ekonomik krizin içine düştüğü, Avrupa kupalarından 1 yıl men edildiği ve İnönü Stadı'nın yıkılıp yeniden yapılacağı "Feda" sezonunda teknik direktör olarak takımın başında yer aldı. Beşiktaş'ın o sezon ortaya koyduğu gururlu mücadelede önemli rol oynadı. Samet Aybaba evli ve iki çocuk sahibi.

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