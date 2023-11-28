Hasan Arat yönetiminde kendisinden sonra gelecek ikinci adamı açıkladı!

Beşiktaş'ta başkan adaylarından Hasan Arat, oluşturduğu yönetimde ikinci başkan olarak Hüseyin Yücel'in görev yapacağını duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hasan Arat yönetiminde kendisinden sonra gelecek ikinci adamı açıkladı!

Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olan isimlerden Hasan Arat, yönetiminde 2. başkan olarak görev alacak ismi açıkladı.

Hasan Arat; sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda; Hüseyin Yücel'in ikinci başkanlık görevini yürüteceğini duyurdu.

Hasan Arat'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Değerli Beşiktaşlılar, Yönetimimizde 2. Başkan olarak görev yapacak çok önemli bir ismi sizlerle paylaşmak istiyorum:

BAHÇEŞEHİR ÜNİV. MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKAN V. BAHÇEŞEHİR KOLEJİ İCRA KURULU BAŞKANI HÜSEYİN YÜCEL

Hayatını Beşiktaş'a, spora ve eğitime adayan Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili ve Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı. Beşiktaşımız için çıktığımız bu yolda kendisine başarılar diliyorum.

Hüseyin Yücel kimdir?

Hüseyin Yücel, Saint Benoit Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Fransa’da Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi Ekonomi ve İşletme bölümlerinde lisans eğitimini tamamladı. Türkiye’ye dönen Yücel, aile şirketlerinde icra ettiği farklı görevlerin ardından Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları’nın İcra Kurulu Başkanlığı'nı üstlendi. 2017 yılında eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğü sporu, öğrencilere sevdirmek amacıyla Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Basketbol Takımı’nı kurdu. Takım, ilk yılında Süper Lig’e çıktı, 2022 yılında ise FIBA Europe Cup şampiyonu oldu. Hüseyin Yücel, daha önce Kulübümüzde Yönetim Kurulu Üyesi ve Asbaşkan olarak görev yaptı. Halen Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili ve Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan Yücel, iki çocuk babası, İngilizce ve Fransızca biliyor."

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