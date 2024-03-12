Kalp hastalıklarına duvar ören ot ortaya çıktı

Doğal ürünler ve şifalı bitkiler, günümüzde birçok kişinin gözdesi haline geldi. Ancak, bu tür doğal tercihlerden önce mutlaka doktor önerisi alınması tavsiye edildi.

Son zamanlarda, tehlikeli olduğu bilinen harnup otu konusunda endişeler arttı.

Harnup otu, yani keçiboynuzu nedir?

Keçiboynuzu, halk arasında harnup olarak da tanınır ve adını verdiği ağacın yenilebilir tohumlarından elde edilir. Çay veya pekmez gibi çeşitli formlarda tüketilebilir.

Ağacın kabukları hasat edildikten sonra kurutulur ve un haline getirilerek farklı yiyeceklere katkı sağlayabilir.

Harnup otunun sağlık üzerindeki faydaları nelerdir?

Astım ve bronşit tedavisinde yardımcı olur.

Yüksek kalsiyum içeriği ile bilinir.

Sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur.

Cinsel gücü artırma özelliği vardır.

Kan şekerini dengelemeye yardımcı olur.

Kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisi bulunur.

Harnup otu nasıl tüketilir?

Keçiboynuzu, ılık suda yumuşatıldıktan sonra tüketilebilir. Aktarlarda çiğ olarak ya da pekmez, un formunda satılan keçiboynuzu, ayrıca kür, kahve ve çay olarak da hazırlanabilir.

Özellikle kış aylarında, hastalıklara karşı koruyucu bir atıştırmalık olarak meyve formunda tüketilebilir ve tatlı tariflerinde sıklıkla kullanılır.